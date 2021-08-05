加快接种疫苗应对德尔塔变异株来袭

本报特约评论员

大多数居民主动配合和参与疫苗注射，最终形成群体免疫，才是最基础、最坚实、最可靠的“防护线”。德尔塔变异株固然凶猛，但国产疫苗对控制疫情仍然高度有效，这是对国产疫苗质量最好的肯定。注射疫苗可以形成最强大保护罩，这是最经济也最高效的防护，作为个体没有理由选择逃避与推脱，否则既是对自身的不负责，也是对公共利益的漠视。

目前，德尔塔(Delta)变异株导致的本土新冠肺炎疫情已波及多个省市，防控形势非常严峻复杂。国产疫苗对德尔塔变异株有用吗？“有效，非常安全。”中国工程院院士钟南山日前在广州出席一个峰会活动时明确回答。钟南山指出，我国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫，为此他特别呼吁大家要重视疫苗接种。

传播力更强的德尔塔变异病毒，由南京禄口国际机场引发而迅速波及全国多个地区，让国内一度相对平缓的防控形势骤然紧张。从临床来看，变异的德尔塔毒株有诸多之前并不了解的新特点，比如病毒传播力强、更加适应人体、复制快、体内载量高，病人转阴速度慢、治疗时间长、容易出现重症等。在防治的策略上也需要作出相应的调整，除了要做好之前比较成熟的防控措施，比如不聚集、戴口罩、一米线、常消毒等，还需要采取更严、更快、更准的应对之策。

在这场全民抗疫战役中，大多数居民主动配合和参与疫苗注射，最终形成群体免疫，才是最基础、最坚实、最可靠的“防护线”。德尔塔变异株固然凶猛，但国产疫苗对控制疫情仍然高度有效，这是对国产疫苗质量最好的肯定，也是加快注射疫苗无以推脱的理由。正如权威专家所介绍的，全球已形成的一个共同的观点是：疫苗依然有效，接种刻不容缓。注射疫苗可以形成最强大保护罩，这是最经济也最高效的防护，作为个体没有理由选择逃避与推脱，否则既是对自身的不负责，也是对公共利益的漠视。

按照世卫组织7月20日发布的全球疫情分析，预计德尔塔将在未来数月成为全球主要流行毒株。这意味着，下一步全球将共同面临德尔塔变异株带来的巨大挑战。钟南山院士在演讲中透露，2021年广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。本轮德尔塔变异病毒疫情暴发后，实际结果也表明，注射疫苗不仅能减少重症率的发生，也能对几乎所有的重症患者形成保护，疫苗成为最为重要的“保护伞”，加快疫苗接种仍是疫情防控的关键。

国家卫健委发布的数据显示，截至2021年8月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗170835.6万剂次。第七次全国人口普查结果显示，全国人口共141178万人，按达到83.3%的接种率才能实现群体免疫估算，目前我国接种剂次约占应接种剂次的72.9%，离群体免疫的任务还有不小的差距。

这里面有疫苗产能方面的因素，跟一些人对疫苗的安全性存在顾忌有很大的关系。在广州上一波疫情中，13名重症患者全部没有打疫苗，此种状况既是警示也是启示：一方面用事实证明了注射疫苗的重要性和必要性；另一方面表明离完成群体免疫目标依然任重道远，还需要加快全民接种并提高注射覆盖率。

总体来看，大规模疫苗接种实现群体免疫，需要2年至3年的全球协作。目前我国接种疫苗的数量堪称全球最多，但由于人口基数大，中国每100人中打疫苗的比例不高。有鉴于此，接下来应继续加快推进疫苗接种，同时加速研发对德尔塔变异株感染更有效的疫苗。

德尔塔变异株来袭，撸起袖子前去接种，是每个公民面对凶猛的病毒时，最优雅、最值得尊敬的公共责任与道义担当。