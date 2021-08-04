新华社北京8月4日电 题：德尔塔变异株来势汹汹，疫情防控不容有失

新华社记者彭韵佳、沐铁城

据国务院联防联控机制发布会最新通报，全国17个省份已有144个中高风险地区，为常态化防控以来最多。来势汹汹的德尔塔变异株再次给疫情防控敲响警钟，对防控工作提出更高要求。

专家指出，德尔塔变异株具有传播力强、传播速度快、体内载量高等特征。对疫情常态化防控更要防止麻痹大意。机场、医院等疫情防控前沿一旦出现漏洞，病毒就有机会在未被察觉前传播得更远更广。病毒突破层层防线，再去遏制应对就需要投入更多的人力、物力。

“外防输入、内防反弹”绝不能成为一句空话，相关方面要真正做到落实、落细、落到位。在常态化疫情防控工作中，要注意排查防控措施，落实人、物、环境同防，尤其是要严格对进口冷链货物装卸人员、机场从业人员、医护人员等高风险岗位人员的管理。一旦发生疫情，绝不能心存侥幸，更不能松松垮垮，要第一时间启动应急处置方案，把疫情防控的防护网织密、织牢。

需要提醒的是，在接种疫苗后，个人也要坚持做好防护措施，自觉配合当地排查行动，时刻把勤通风、勤洗手、戴口罩、不聚集等防疫措施落实好，做防疫的第一责任人。