H7N9病毒感染引发细胞因子风暴机制揭示

7月30日，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所陈化兰院士及北京生命科学研究所邵峰院士共同在《国家科学评论》在线发表题为《H7N9流感病毒通过激活gasdermin E介导的肺上皮细胞焦亡引发致死性细胞因子风暴》的研究论文，在国际上首次揭示H7N9感染引发细胞因子风暴及高致死性机制，这一发现将有助于开发针对H7N9病毒的特效抗病毒药物。

H7N9流感病毒于2013年在中国出现，造成1560多人感染，对人的致死率接近40%。H7N9患者肺部的“细胞因子风暴”与预后不良和死亡直接相关；然而，引发细胞因子风暴的潜在机制尚不清楚。

该研究发现H7N9病毒在小鼠肺中的有效复制会激活 Gasdermin E介导的肺泡上皮细胞焦亡，焦亡细胞释放的内容物随后引发细胞因子风暴。Gasdermin E敲除的细胞被H7N9病毒感染后死亡方式由焦亡转变为凋亡。更重要的是，Gasdermin E敲除的小鼠被致死性H7N9病毒攻击后，可完全存活。

Gasdermin E的激活是H7N9病毒诱发肺细胞因子风暴、导致感染者死亡的关键独特机制。这一机制的揭示不仅提高了人们对烈性流感病毒致病机制的认知水平，更为开发针对H7N9病毒的抗病毒药物打开一扇大门，提供了新思路。

当前，甲型流感病毒在自然界广泛传播，并继续对人类健康构成挑战。有些亚型禽流感病毒已跨越禽—人物种屏障并感染了人类；特别值得注意的是，H5N1和H7N9禽流感病毒已导致人类严重疾病和死亡，令人担心这些禽流感病毒一旦引发人流感大流行，可能造成灾难性后果。了解这些病毒引起的感染发病机制将有助于抗病毒药物的开发。（记者李丽云）