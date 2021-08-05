以消费助推城市竞争力提升

消费要持续保持生机活力，就要不断适应时代需求

消费是拉动经济增长的重要动力，是推动构建新发展格局的重要一环。日前，上海、北京、广州、天津、重庆5个城市获批率先开展国际消费中心城市培育建设，对于深入实施扩大内需战略，具有很强的引领带动作用。

国际消费中心城市是消费资源的集聚地。培育国际消费中心城市，对服务构建新发展格局、推动经济高质量发展、更好满足人民美好生活需要具有重要意义。培育国际消费中心城市，应充分发挥城市配套、承载能力以及营商环境等方面的优势，把地区市场消费潜力激发出来，把全球商品和资源要素吸纳进来，带动国内外消费品有效供给和服务水平提升，为经济高质量发展注入动能。

消费要持续保持生机活力，就要不断适应时代需求。今天，国际消费中心城市的发展绝不是以单一行业为支撑的，而应是多个行业联动发展、破旧立新相结合的有机整体。培育国际消费中心城市，要加快商业街提档升级，建设新型消费商圈；推动消费融合创新，促进传统百货店、大型体育场馆、闲置工业厂区等向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型发展载体转变，打造消费新场景新模式。

消费的升级，呼唤城市整体配套的升级。培育建设国际消费中心城市，离不开加强基础设施建设，优化城市配套环境。只有具备良好的营商环境、成熟的上下游配套、广阔的发展平台，才能吸引企业品牌落户，进一步聚集人才；只有拥有便捷的交通环境、良好的消费体验，才能吸引消费者。各先行城市应加强营商环境建设，通过提高政府服务质量和水平等，为企业的健康发展创造机会；优化人才引进政策和配套支持措施，建立便捷高效的交通网络和物流体系，提升城市吸引力；加强宣传引导，增加城市的美誉度，吸引更多企业、消费者前往投资消费。

国际消费中心城市建设是一项系统工程。相关城市应以此为契机，全盘布局、统筹谋划，赋予城市新功能新定位，最大限度发挥其集聚辐射和引领带动作用，使其成为扩大引领消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 07 版）