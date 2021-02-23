建设消费资源集聚地正当其时

国际消费中心城市是现代国际化大都市核心功能之一，是消费资源集聚地，更是一国乃至全球消费市场制高点，具有很强的消费引领和带动作用。培育建设国际消费中心城市，带动一批大中城市提升国际化水平，加快消费转型升级，是推动经济高质量发展和新一轮高水平对外开放的重要举措，对于促进形成强大国内市场、增强消费对经济发展的基础性作用、更好满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，消费将扮演更加重要的角色。一方面，消费是促进经济发展的重要引擎。《中国统计年鉴》相关数据显示，2011年至2019年期间，消费是推动经济增长最稳定的力量，促进了产业结构调整和制造业转型升级，对我国GDP的贡献率始终超过50%，最高达到69%；另一方面，我国中等收入群体规模的持续扩大、新消费业态和科技创新带来的消费升级，为消费增长拓展了新空间，释放了潜在消费能力。

早在2019年，商务部等14部门联合印发了《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，指导推进国际消费中心城市培育建设工作。“十四五”期间，随着我国经济实力不断增强与居民收入水平不断提高，消费对经济增长的贡献率必将不断攀升，消费在经济增长中的基础性作用将越来越明显，建设国际消费中心城市正当其时。

国际消费中心城市该如何建设？这需要从推进国际化入手，加强规划，突出特色，从而形成集聚效应。

首先，要不断推进国际化进程，让买全球和卖全球能够轻松实现。一方面，要让国际消费中心城市及其周边的消费者实现买全球。这对于国际消费中心城市建设在创新贸易方式、提升贸易便利化方面提出了很高要求。另一方面，国际化也意味着要吸引各国消费者到国际消费中心城市消费，实现卖全球。特别是在全球范围内，新冠肺炎疫情尚未得到有效控制的情况下，更需要拓展思路，创新形式，推动线上线下融合发展。

其次，做好规划，突出特色。要对世界各国消费者形成吸引力，就必须在国际消费中心城市建设中打造良好的营商环境，鼓励企业创新发展，大力推广中国品牌。各地应结合自身历史文化、独特自然资源，发展特色产业，通过特色景观、特色商业街、特色产品、特色服务、特色旅游项目，延长游客停留时间，提升消费意愿。

此外，在国际消费中心城市建设中，还要做好不同景点、不同商圈的差异化定位，不仅要让外地游客旅游体验丰富，也要让本地居民的生活更加舒适。