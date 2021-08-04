民航局：加强第三方外包人员管理及疫情风险防控

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。民航局飞行标准司副司长韩光祖在会上指出，此次南京禄口机场出现聚集性疫情的原因是多方面的，包括防控制度落实不到位，长时间平稳运行使机场从业人员出现松懈麻痹心态，以及机场保洁业务外包没有严格落实疫情防控责任等。

针对这些薄弱环节，韩光祖介绍，一是加强对机场的监管和指导，加大检查力度，确保疫情防控制度和工作要求落实到位；二是进一步加强一线工作人员的培训，推动各机场开展普及全员的疫情防控知识专题培训。同时，加强对一线员工关心关爱；三是加密所有一线工作人员核酸检测频次，从事国际业务的一线工作人员要求做到隔天核酸检测，根据情况轮流安排。其他服务保障人员要做到每周两测，每次间隔两天以上。即对不同风险人员做到两天一测、一周两测。

针对德尔塔变异毒株传播的特点，韩光祖强调，要坚决落实《防控技术指南》中国际国内航班服务保障人员不得混流的规定和要求。国际客运保障人员“四指定”，即指定工作人员、指定服务区域、指定休息区域、指定场内交通车。国际货运保障人员“四固定”，即作业人员固定、作业场地固定、生产设备固定、休息区域固定。涉及高风险航班保障的机场还要“两集中”，即相关工作区域集中、相关作业人员居住集中。在此基础上，全面升级航班和机场运行疫情防控措施。

在本次南京疫情中，凸显出第三方外包人员管理及疫情防控风险。韩光祖回应，近期出台了《关于进一步加强国际机场疫情防控工作的指导意见》，对此类人员提出了更加严格的要求，包括以下几个方面：

首先，切实做好日常健康监测，对直接从事国际旅客、进口货物和航空器相关服务和保障的一线工作人员，如机场保洁、搬运、转运、地服等人员，要登记造册，实名制管理，严格每日健康监测制度，有异常情况随时上报，并及时处置。

二是严格落实一线工作人员防护装备标准，充分考虑不同季节疫情防控特点，科学合理为一线工作人员配足配齐个人防护装备，对需要直接登临航空器或与航空器外表面直接接触的保洁、地服、维修、勤务、配餐、加油等人员，和与入境人员、货物有接触的人员，严格执行个人防护要求，按规定规范穿戴和使用防护服、口罩、手套、护目镜或防护面屏。

三是从严落实从事国际业务一线工作人员的闭环管理。采取一定工作周期的轮班制，工作期间集中住宿、封闭管理。工作地和居住地点对点转运。严格闭环管理，指定专用通勤车辆，工作期间避免与家庭成员和社区普通人员接触，且工作期间不得从事国内业务保障，避免交叉作业。

此外，要加强防控知识宣传教育，根据一线工作人员工作性质和文化程度，组织编写图文并茂的宣传和操作导引，对包括保洁人员在内的机场全体人员进行防控技能培训，持续强化员工疫情防控的自觉性和规范性。同时，进一步压实机场主体责任，加强对第三方外包单位的监管。