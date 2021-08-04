南京禄口机场为何出现聚集性疫情？民航局：日常管理松懈

新华社北京8月3日电（记者周圆）日前，江苏南京禄口国际机场出现聚集性疫情。民航局飞行标准司副司长韩光祖3日表示，据目前了解的情况，主要原因是机场方面对疫情防控工作严峻性、复杂性和长期性认识不足，日常管理松懈，在日常航班运行保障过程中，没有严格落实地方政府和民航疫情防控规定。

“截至6月底，境内没有出现机组人员在机上感染的情况，服务保障国际客运航班的高风险一线人员实现‘零感染’,这说明只要严格遵守疫情防控规定和技术要求，就能够牢牢守住疫情防线。”韩光祖在当日的民航局例行新闻发布会上说。

航空运输是内防扩散、外防输入的前沿阵地。韩光祖表示，民航局日前重申防控技术指南中国际国内航班服务保障人员不得混流的规定，并再次升级国内航班和机场运行防控措施，要求国内航班保障人员按照每周2次的频次开展核酸检测；国内航班设立机上隔离区、简化机上服务、升级机组防护；各机场要加强测温验码、公共区域通风消毒、加大重点区域及设施设备的消杀频次等。

针对境外输入的风险，韩光祖说，民航各部门将继续坚决执行严格的航班熔断政策，同时会同有关部门对入境航空器检疫消杀标准、消杀效果进行评估，确保风险可控。

据悉，截至8月2日，民航局已对302班疫情输入风险高且触发熔断机制的国际定期客运航班采取熔断措施，累计减少入境航班621班，预计减少输入病例2300余例。目前，每周执行国际客运航班230余班，为2019年的2.2%；每周执行国际货运航班近3700班，为2019年的257.5%。