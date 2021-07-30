民航局：保证国际国内航班工作人员不交叉

新华社北京7月29日电（记者周圆）记者29日从民航局获悉，民航局局长冯正霖日前在民航防控工作领导小组扩大会议上表示，民航有关部门要会同地方政府对直接接触国际旅客、货物的保障人员实施封闭管理，保证国际和国内航班的工作人员不交叉，工作区域和休息区域严格区分，工作期间集中住宿，工作场所与居住地之间点对点转运，当班期间不得与家庭成员和社区普通人群接触。

冯正霖强调，针对当前疫情防控形势，民航各部门要持续加强机组人员防控工作，重点督促加强地面保障人员防控措施落实，特别是要加强对机场运行区内工作的第三方外包业务人员的管理，明确管理职责，完善管理措施。根据病毒变异及传播特点，重审各类从业人员疫情防控要求及防护标准，会同有关部门对入境航班的消杀程序、标准、效果等进行评估。

此外，冯正霖要求，在直接保障国际客运、货运的工作人员实现疫苗全覆盖的基础上，有关部门要持续深入推进民航员工疫苗接种工作。同时继续增加核酸检测频次，一线重点人员每两天完成一次核酸检测，配合地方政府将民航从业人员和包括保洁人员在内的非从业人员定期核酸检测纳入当地“应检尽检”的免费检测范围。