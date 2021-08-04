疫苗打了，口罩还是不能摘

自然科研旗下《科学报告》近日发表的一项模型研究显示，在疫苗大范围接种期间，仍需通过非药物手段——例如戴口罩——降低新冠病毒的传播，以降低对疫苗产生耐药性的病毒株的出现概率。

该研究由欧洲多国科学家参与。奥地利科学技术研究所科学家福亚多尔·坎德拉舒夫及其同事，此次模拟了在第一年开始接种疫苗的情况下，在1000万人中，3年内出现耐药毒株的可能性。研究团队考虑了类似于封城等干预措施之后的接种率、变异率和传播率变化（高或低的传播浪潮）。

研究团队的模型表明，快速接种疫苗降低了耐药毒株产生的可能性。但模型同样表明，如果在大多数人口已经接种疫苗的时候，放松非药物手段的干预，出现耐药毒株的可能性会大增。

研究还发现，当超半数人口已接种疫苗，但尚未达到群体免疫时，在这一阶段的风险最高。这种现象被称为“选择压力”：随着越来越多的人产生抗体，更具抗性的毒株的竞争优势也随之增加，出现对疫苗更有抵抗力的变种的风险也越大。随着疫苗接种率达到60%开始，出现耐药变异株的概率就会变得很高。即耐药毒株形成后，最初大约会在60%的人口完成接种时出现。

而欧洲正处于这种“高危”时刻。目前，欧盟已有超过60%人口接种至少一剂疫苗，但远未达到群体免疫。特别是对德尔塔变种来说，实现群体免疫可能需要接种率达到90%。就全球范围来看，仅有10亿人完成疫苗接种，而一些国家，尤其是在非洲和南美洲，由于缺乏疫苗，尚未开始大规模接种。

研究人员建议，应在达到群体免疫之前继续严格实施戴口罩、广泛测试、保持社交距离等防疫措施，以降低病毒传播率。他们认为，任何遏制病毒传播的手段，例如增加测试数量和范围、严格追踪接触者、高测序率和旅行限制等，都能增加新出现毒株灭绝的概率。

但这一研究同时也指出，在他们的调查中，没有建模分析这些个别措施对病毒传播率的影响。论文作者因此总结说，随着一些国家延迟了预防接种，在全球更可能出现对疫苗具有耐药性的毒株，需要切实做好全球接种工作，以降低耐药毒株在全世界传播的概率。（记者张梦然 李宏策）