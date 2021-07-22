美新增新冠病例中83%感染“德尔塔”变种

据美国趣味科学网站20日报道，美国疾病控制和预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基博士在参议院听证会上说，美国目前新增新冠病毒感染病例中，83%感染的是“德尔塔”（δ）变异毒株。

瓦伦斯基说：“从7月3日的50%到现在的83%，增长了很多，且在疫苗接种率比较低的地区，新增病例感染δ变异毒株的比例更高。”

CDC数据显示，目前美国共有1.615亿人接种了疫苗，占总人口的48.6%。但瓦伦斯基表示，美国近2/3县的居民的疫苗接种率不到40%，这些地区变异毒株容易出现且快速传播。

世界卫生组织提供的数据表明，最初在印度发现的δ变异毒株，现在已经扩散到100多个国家。此前有媒体报道称，δ毒株的传播能力比最早在英国发现的α毒株高60%左右。

美国国家过敏反应和传染病研究所所长安东尼·福奇博士称，δ变异毒株是美国对付新冠病毒的“最大威胁”。

福奇在听证会上说：“δ毒株之所以如此强大，是因为它能在人与人之间高效传播，是迄今传播能力最强的新冠病毒变异毒株。”

沃伦斯基在听证会上说：“在疫苗覆盖率较低的地区，新增病例和住院人数又开始攀升。过去一周，新冠死亡人数增加了近48%，达到每天239人。更令人心碎的是，大多数死亡可以通过接种疫苗来避免，阻止变异毒株传播的最好方法是接种疫苗。”

福奇表示，科学家们目前正在开展研究，以确定是否需要接种增强疫苗来提高疫苗的有效性和持久性，现在，让尽可能多的人接种疫苗“非常重要”。