要打多少新冠病毒疫苗才能形成群体免疫？

“一个国家接种多少新冠病毒疫苗，才可以形成群体免疫？”近日，中山大学公共卫生学院院长、中山大学全球卫生研究中心主任郝元涛在接受记者专访时解释了当下全球都十分关心的这个问题。

目前全球新冠疫情形势依旧严峻，各地抗疫压力各不相同，非药物性干预措施（戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离等）在疫情防控中起到了非常重要的作用，但是真正要战胜疫情，仍有赖于提高群体免疫力。而接种疫苗是最快、最有效提高群体免疫力的方法。

郝元涛教授说，WHO理想疫苗的基本特征有四点：1、安全性评估较优且适用于多类人群，比如老人、儿童和孕妇等。2、无禁忌证且极少出现不良反应。3、理论上至少两周内起效，且有效率达到70%及以上。4、疫苗保护时间至少一年以上。

从疫苗的接种率到实现群体免疫，这是公共卫生绕不开的话题。因此，基于新冠病毒的基本再生数R0和疫苗的有效率，郝元涛教授推算了新冠病毒疫苗理论接种率。“如果全球新冠病毒的基本再生数（R0)为2.66，那么全球疫苗理论接种率为89.2%，具体来说，亚洲新冠病毒的基本再生数（R0)为2.28，按照WHO提出疫苗应有70%的有效率，则理论接种率为82.7%。欧洲新冠病毒的基本再生数（R0)为3.06，其理论接种率为96.2%。”

对于部分国家来说，要形成群体免疫，新冠病毒疫苗的理论接种规模也是不同的。“中国新冠病毒的基本再生数（R0)为2.40，接种率为83.3%，接种规模则为11.994亿；印度新冠病毒的基本再生数（R0)为1.62，其接种率为54.7%。接种规模为7.544亿。”郝元涛教授认为，“显然，要达到这样的接种规模，全球的接种任务非常艰巨。”（记者张华 通讯员杨芳）