《全民健身计划（2021—2025年）》发布：到2025年带动全国体育产业总规模5万亿元

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人民网北京8月3日电 （张文婷）日前，国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》（以下简称《计划》）指出，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

《计划》就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署，共提出八个主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围等。

《计划》还围绕目标任务的完成，从加强组织领导、壮大全民健身人才队伍、加强全民健身安全保障、提供全民健身智慧化服务四个方面提出了保障措施。

《计划》明确，加强党对全民健身工作的全面领导，发挥各级人民政府全民健身工作联席会议作用，推动完善政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的全民健身工作机制。县级以上地方人民政府应将全民健身事业纳入本级经济社会发展规划，制定出台本地区全民健身实施计划。