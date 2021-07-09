中国保险行业协会：商业健康险未来发展面临较大转型压力

人民网北京7月9日电 （张文婷）近年来，商业健康险作为保险行业发展迅猛的险种，备受市场关注。中国保险业协会近日发布的《2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研报告》（以下简称《报告》）显示，商业健康险未来发展面临较大转型压力。

对此，《报告》建议，一方面在确保不发生系统性风险的前提下，适度放开前端，给市场发展注入活力。

另一方面开展对新的监管政策实施效果的跟踪研究，加强对发展热点相关风险的预警反应。

此外，还应推动与医保部门、医疗机构的数据对接，建立行业共享的医疗健康数据库。同时，加强行业自律，加快行业数据交流及使用规范体系建设，建立对第三方服务机构的准入评价机制，推动商业保险药品及器械目录的研究工作。

《报告》还就2020年商业健康险发展情况进行了总结。《报告》指出，去年以来健康险行业发展整体呈现四大特点：

一是财产险公司健康险业务高速增长，保费增速高于人身险公司。

二是个人和团体业务、短期和长期业务都保持了基本同步稳健的增长。

三是在保险期限方面，重疾险特别是长期重疾险新单业务表现平稳。

四是健康险业务各险种渠道保费增长结构发生了一定分化。专业代理和保险经纪渠道成2020年医疗险和疾病险保费增长的重要推动力。