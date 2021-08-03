近日江苏本土疫情中，棋牌室成聚集传播场所，多地出台通知称棋牌室等娱乐场所暂停营业。8月2日，江苏镇江市公安局润州分局查处3家仍正常营业的棋牌室，其实际经营者行为构成拒不执行紧急状态下的决定、命令，被行政处罚。

棋牌室、麻将馆等场所，由于空间狭小、相对密闭，空气质量较差，而且打牌娱乐的时间一般都比较长，因此存在极大的传染风险。这轮疫情期间，棋牌室可谓是吸足了眼球，多地出现的疫情都与此有关。7月31日，江苏镇江市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强当前疫情防控工作的通告》，要求密室桌游、电影院、麻将室、棋牌室等娱乐场所暂停营业。想不到，竟然还有棋牌室见利妄为，正常营业。

无论是棋牌室的经营者，还是参与打牌娱乐的人，都很难说他们有传播疫情的主观动机，最起码到目前为止，还没有找到一个确定的证据，但在事实上，却为疫情感染、传播创造了机会。当事人哪怕不为别人着想，最起码也该为自己和家人的健康着想，他们也没有想到自己会中招，后果这么严重，也会后悔自己当初的行为。如果能够重新选择，相信一定会“躲得远远的”；看到别人涉险、造险，也会义愤填膺地谴责。

这种行为，按照民间的话叫做“心大”，表现为没心没肺，不把风险当回事。现实中这样的人很多，不少人不以为然，有的还贴上乐观的标签。在平时，在一般问题上，“心大”一点可能没有什么，可具体到疫情，尤其是在疫情防控期间，“心大”就有可能成为致命危险。很多“心大”，背后是麻痹思想、侥幸心理，有的还是不讲责任、不守规矩，乃至自以为是、自私自利。

跳开棋牌室，类似“心大”的表现，在疫情防控期间其实并不少。就拿戴口罩、一米线等来说，已经提倡了无数次，但还是有人不以为然，不当一回事。专家早就提醒，注射疫苗，做好防护，“双保险”才能免于风险。近日，张文宏医生表示，当前阶段最需要冷静下来，严格遵守防控措施，比如戴口罩、勤洗手、勤通风以及少出门，并且发出警告，“人类必须学会长期与病毒共存”。长期共存，意味着长期战斗，而在疫情防控期间达成的共识、养成的习惯，更应该长期坚守下来。

疫情面前，任何“心大”的表现，都有可能造成“破防”，让无数人的心血付之东流，让城市付出巨大的代价。此时，很有必要排查一下，面对疫情，身边还有没有“心大”的表现？譬如，一些涉足过危险区域的人，有没有主动站出来，自我隔离、接受隔离？面对防控要求，有没有人还在自行其是，以为距离病毒很远？现在减少非必要外出，有的更是只能隔离在小区，那么在小区里，有没有人员过度聚集，有没有风险点？现实中，一些“心大”的人，往往事前爱唱“无所谓”，事后爱哼“很受伤”，一遇到事情就抱怨，问题都是别人的，自己总是无辜的。可是，抱怨能够解决问题吗？而当雪崩形成时，又有哪一片雪花是无辜的，可以置身事外？

疫情防控期间别再“心大”了。钟南山院士在接受采访时表示，鉴于病毒的高度传染性，过去密接者的概念已不适用于德尔塔毒株。这也意味着，面对狡猾多变的病毒，必须坚持问题导向，每个人都要致力于解决问题，成为“问题解决者”。而太多的“心大”，则会让本身成为问题，变成“问题制造者”，这才是最可怕的事情。