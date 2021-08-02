“讲诚信、树正气” 蒙牛集团启动“诚信日”活动

7月30日，蒙牛启动以“讲诚信、树正气”为主题的蒙牛“诚信日”活动。在启动会现场，蒙牛合作伙伴讲述了与蒙牛共同成长发展的故事，蒙牛还发布了《诚信手册》。

蒙牛总裁卢敏放出席活动并表示，所谓诚信，就是表里如一、言行一致、勇担责任。诚信文化不仅教会我们如何做人，还教会我们如何做事。“诚信”不只是口号，更是一种实实在在的精神和责任。一个公司正直与否决定了这个公司能否长久发展。

受访者供图

秉承员工为本的原则，蒙牛从组织、机制、幸福计划三大维度打造风清气正的铁军团队，并通过实施“健康计划、孝心计划、帮扶计划、宝贝计划”等方案具体落实“员工幸福计划”，保障员工权益。据蒙牛相关人士介绍，从2017年至今，蒙牛推进事业部制，使决策更高效、组织更敏捷。

对合作伙伴，蒙牛将“想客户所想、急客户所急”视作最大的诚信。疫情期间，蒙牛保障生鲜乳正常收购，保障农牧民利益不受损失。同时，蒙牛以“保收购、保供应、保运力、保资金、保运营”五大保障举措维护牧场稳定经营。据悉，2020年，蒙牛共实现30多万吨物资保障、3000余万元免费物资发放解决万吨运力和通行受阻问题、发放30亿元短期免息资金、联合金融机构提供100亿元授信支持，全年为合作牧场带来3000万元成本节约。

据介绍，从1999年到2021年，蒙牛先后将“没有质量一切都是负数”“奶以安为要”、四个不妥协、TOP质量理念作为不同发展阶段的质量文化理念，其核心都是围绕产品品质，实现乳品“一包一码”精准追溯。

通过持续开展“从牧草到奶杯”的全产业链转型升级，蒙牛以奶源集约化夯实质量基础，实现原奶100%来自现代化、集约化牧场。持续达成原奶抽检合格率100%、成品抽检合格率100%；以加工数字化强化质量保障，蒙牛充分利用新一代信息技术，不断深化产业链数字化、智能化改造，实现了产品全生命周期的质量精确管理和追溯；以管理体系化促进质量提升，蒙牛不断引入国际领先的质量管理理念，形成蒙牛“4Q”质量安全管理体系，确立了“信赖、卓越、首选”质量方针和“四个不妥协”的工作准则。

此外，近年来，蒙牛围绕绿色可持续发展开展大量创新实践，始终把社会责任植入业务根基，把可持续发展融入蒙牛基因：在全链条融入责任理念，打造更营养的产品；致力于营养健康、助力乡村振兴，共建更美好的生活；引领行业碳中和工作，守护更可持续的地球；坚持绿色优先、生态发展，通过优化环境管理，实施节能降耗、水资源利用与污水处理相关措施，开展碳排查并确定减碳目标。