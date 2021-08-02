美国是全球抗疫战场的分裂制造者（钟声）

严峻的形势表明，国际社会必须加强团结合作。然而，美国始终没有站到全球团结抗疫的队伍中来，去年没有，今年也没有。在全球抗疫的战场上，美国一如既往地制造分裂

疫情仍在全球肆虐。世卫组织警告，过去一周全球新增确诊病例近400万例，按照目前的趋势，预计未来两周全球累计确诊病例将超过两亿例。严峻的形势表明，国际社会必须加强团结合作，才能尽快控制住疫情蔓延。危机时刻，美国政客开始把“团结”挂在嘴边，声称国际社会团结一致非常重要。但明眼人一看便知，其所谓的“团结”实则是分裂，不过是想拉一些国家支持其一手操弄、不尊重事实、违背科学和良知的第二阶段溯源工作计划的障眼法而已。

“我们战胜这场疫情的唯一途径是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。”这是世卫组织的呼吁。一年多来，人类与新冠肺炎疫情的艰苦较量充分证明，这是一个需要理性而不是谎言的时刻，是需要科学而不是栽赃的时刻，是需要团结而不是分裂的时刻。人类必须团结，只有团结才能凝聚起战胜疫情的力量。

然而，美国始终没有站到全球团结抗疫的队伍中来，去年没有，今年也没有。在全球抗疫的战场上，美国一如既往地制造分裂。在去年全球疫情肆虐之际，美国截留他国抗疫物资、买断药物，对世卫组织断供退群，今年又囤积疫苗、限制原料出口，拉“小圈子”、搞伪多边主义，甚至企图在某些重要议题和项目上胁迫世卫组织。如此等等，不一而足。

“国际社会最大的敌人不是新冠病毒本身，而是导致人们对立的污名化。”这是世卫组织的警告。然而，一年多来，美国一直在搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，到处散布谣言，制造对立。从公然将新冠病毒称为“中国病毒”，到一次次抛出“实验室泄漏论”等论调，美国的行径在国家之间竖起隔离的高墙，在自己国内，则煽动起歧视亚裔的“种族主义火焰”。美国不仅严重破坏全球团结抗疫进程，在备受种族矛盾困扰的美国，这种加剧种族间裂痕的做法最终只会反噬美国自身。

美国政府明目张胆大搞“溯源恐怖主义”，许多持公正立场的科学家饱受人身攻击和谩骂威胁，一些科研机构遭到政府经费断供的威胁。曾收到过死亡威胁的美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇直言：“美国现在将很多问题政治化，这已经不是什么秘密了。”美国将“黑手”伸向科学界，妄想通过威胁打压分裂国际科学界，阻碍科学家早日找到新冠病毒的源头，扰乱人类以科学的武器战胜疫情的进程，是对全人类的不负责任。

美国政府口口声声说“我们在桌子边，总比在屋子外好”，但他们“回到屋子里”的真正目的，不是促进国际社会团结合作，而是为了拉拢盟友对抗中国。在把中国视为最大战略竞争对手和威胁的错误认知下，美国罔顾事实，颠倒黑白，污蔑中国对外提供疫苗援助是搞“疫苗外交”，宣称中国帮助他国发展是为了“填补美国留下的真空”。抱持这种冷战零和思维的美国，只会在国与国之间制造鸿沟，只会阻碍、拖累人类携手应对全球性挑战的进程。

人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。作为世界最大的发达国家，美国的疫情直接关系着世界抗疫前景。美国疾病控制与预防中心7月30日的数据显示，美国7天平均日增确诊病例、死亡病例、住院病例较前一周分别上升64.1%、33.3%、46.3%。美国公共卫生专家担心，如果政府不采取有效措施，确诊病例会继续快速增加。面对如此恶化的疫情形势，人们不禁要问：美国政府要到何时才能心口如一，真正加入到团结抗疫合作的队伍中来，而不是在破坏团结合作、制造分裂隔阂的错误道路上越走越远？

《 人民日报 》（ 2021年08月02日 06 版）