“空窗期”出现，台湾疫苗问题何时了？

据新华社台北电 （记者陈键兴、姜婷婷）7月27日起，台湾疫情警戒从三级降为二级。防疫措施有所松绑，但社会仍普遍抱持警惕态度。近日多县市传出当局配发的新冠疫苗即将打完的消息，成为舆论关注和忧虑的热点。

降级以来，记者开始零星接到一些活动的采访邀请，日期都安排在8月，对方均表示安全第一。相识的友人和接触的餐厅业者也都说眼下再“忍忍”比较好，尤其还没打上疫苗的就更要注意。

据悉，苗栗县、云林县已暂停公费疫苗接种预约，7月31日至8月4日暂停施打；新北市8月1日至4日暂停施打；嘉义市、屏东县也已暂停预约；桃园市、台中市、台南市、台东县则降载施打。

台媒梳理最新数据显示，目前台湾疫苗到货948万多剂，累计已接种约758万人次。据了解，当局最近一批约58万剂自购疫苗7月27日到货，预计8月4日检验封缄完毕后才可投入施打。

6月时台湾一度出现疫苗“缓打潮”，7月后接种量拉高。从供需看，7月27日开始的第四轮接种预约数与配发数在各县市都存在落差。据报道，台北、新北预约量分别为13万人和27.5万人，配发分别是6万剂和20.4万剂；台中18.9万人预约，7月29日配发3.5万剂，8月4日才会再配发6.6万剂，只能先减半接种。绿营执政县市中，桃园已两次降载接种量，台南原每日最高接种2万人，将下修为5000至1万人，高雄市长亦坦言库存非常紧张。

台湾民众上网预约扑空，怨声载道，不少人在县市长的社交媒体账号上表达不满，还有人找民意代表，要求向当局了解“到底在干什么”。

对各县市的“压力反应”，台疫情指挥中心负责人称，量可接得上，但各县市“打太快”；当局行政管理机构负责人则表示，要照顺序施打，否则再多疫苗都不够。关于是否会出现接种第一剂后打不上第二剂的情况，疫情指挥中心负责人说，“当然可能”因进货延迟造成空档。

有人士投书岛内媒体说，一下说够，一下又说不够；一下怪县市打太慢，现在又怪打太快。“到底是怎样？”《联合报》评论说，当局错误的疫苗政策导致今日疫苗困境。

“民心焦虑，民怨蔓延。这场疫苗之乱，如何平息？”《联合报》还提出另一个当下台湾社会的焦点之问：民众更担心的是，接下来是不是要“强迫”打未得国际认证的自产疫苗？

台当局“食药署”公布，已完成专家审查，通过“高端疫苗”“紧急使用权”（EUA）申请，最快8月可供20岁以上民众施打。10天后，疫情指挥中心宣布在新冠疫苗预约系统中新增“高端疫苗”选项。

BBC中文网报道说，“高端疫苗”是全球首款未进行第三期临床试验，以“免疫桥接”通过EUA的新冠疫苗。台医界人士对媒体表示，欠缺第三期临床数据，疫苗效力令人担忧。

“‘高端’难令人信服。”中时新闻网刊发时评说，“高端疫苗”始终有诸多疑云。《联合报》社论指出，历经两月本土疫情冲击和三级警戒，台湾当下“降级不解封”，对民众而言其实是“无感降级”，回归正常生活还很遥远，关键原因是疫苗接种覆盖率低。造成台湾疫苗不足的，不正是当局吗？手上疫苗将用罄，到货又遥遥无期。当局宣布已追加采购3600万剂莫德纳疫苗，但事实上今年第四季度能到货仅100万剂。

“高端疫苗”EUA通过后，“Yahoo奇摩”在台湾发起网络投票，两天逾2.6万人参与，68.9%的民众表示绝对不打台产疫苗。联合新闻网正在进行中的调查则显示，在其他疫苗缺货情况下愿选“高端”者占比为7%。

台湾疫苗问题何时了？目前看来，没有答案。