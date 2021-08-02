北京海淀区：多方排查与确诊病例活动轨迹有交集人员

北京市海淀区人民政府副区长林航在1日举行的发布会上表示，7月29日，海淀区接北京市疾控部门通报，确诊病例2在海淀区双清路双清大厦某科技公司工作，且在海淀活动轨迹涉及周边风亦情会所、好利来蛋糕店、英睿健身中心及“付小姐在成都”餐馆等场所，涉及海淀东升镇、学院路街道、清华园街道。

海淀区委、区政府领导高度重视，第一时间迅速统筹各方力量，积极组织处置工作：

一是迅速对李某工作单位双清大厦楼宇及活动轨迹涉及的四处公共场所采取封控管理。区疾控中心、大数据专班、街镇、楼宇物业公司及周边高校等单位，多方排查楼宇人员1593人，与病例活动轨迹有交集的人员345人。

二是对周边相关人员组织全员核酸检测，截至7月31日24时，己完成人员采样12949人，新冠核酸检测结果均为阴性；相关场所外环境采样771件，检测结果均为阴性。

三是快速开展流行病学调查，截至8月1日10时，已排查密接 589人，次密 779人，其中涉及外省外区 395人，海淀区已安排集中隔离、居家隔离 973 人。

四是对相关场所全面开展消毒工作，总面积达11.25万平方米。

林航指出，下一步，海淀区将按北京市防控工作的总体要求，持续压紧压实“四方”责任，按照“快、严、准”的要求，从严从紧、精准有效抓好疫情防控：一是加强对入境进京和国内中高风险地区来京人员排查管控，确保不漏一人、应管尽管、应隔尽隔。二是持续加强隔离点规范管理。三是继续坚持非必须不出境，非必要不出京，不去中高风险地区。四是严格疫情监测预警。发挥好“哨点”作用，落实首诊负责制。五是严格落实各类公共场所查证、测温、验码、登记措施，强化科学消毒。六是加强宣传，持续引导群众坚持科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、少聚集，保持社交距离，做好健康监测。旅游回京人员，应密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热等症状，要佩戴口罩及时到附近医院发热门诊就医，以免延误诊疗。七是有序推进各类人员疫苗接种工作。(记者 杜燕)