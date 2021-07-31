云南新增境外输入确诊病例9例

据云南卫健委网站消息，7月30日0时至24时，云南省无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例9例。确诊病例治愈出院4例(本土3例，境外输入1例)，无症状感染者解除隔离医学观察1例(境外输入)。

截至7月30日24时，云南省现有确诊病例371例(本土60例，境外输入311例)、无症状感染者27例(本土2例，境外输入25例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：女，29岁，中国籍，普通型；

确诊病例3：女，29岁，中国籍，普通型；

确诊病例4：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，26岁，中国籍，普通型；

确诊病例6：男，37岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：男，25岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，55岁，中国籍，普通型；

确诊病例9：女，54岁，中国籍，普通型；

上述9人近期居住在缅甸，7月29日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，7月30日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型6例、轻型3例，缅甸输入)。