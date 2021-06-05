沈阳疾控提示：高考考生宜携带个人防护物资

新华社沈阳6月5日电（记者于也童）2021年高考即将拉开帷幕。在当前疫情防控常态化形势下，沈阳市疾控中心提示，考生在备考和考试期间要做好相关防疫措施，保证饮食安全，筑牢身体健康防线。

沈阳市疾控中心副主任王萍介绍，除了文具，考生还应准备口罩、纸巾、湿巾等必要的个人防护物资。要特别注意个人卫生及室内清洁，考前避免去人群密集、空气不流通的公共场所，避免和无关人员接触，在公共场所确保一定的社交安全距离，并佩戴口罩。

王萍提示，高考期间，家长一定要保证考生的饮食安全，在正规商店、超市等采购新鲜卫生的食材；尽量现吃现做，少食生冷食物；家庭加工、制作食物时，一定要注意生熟分开、烧熟煮透；在外就餐或点外卖时要选择正规商家，尽量不要吃路边摊、不规范的大排档等；不要突然改变孩子原有的饮食习惯，不要给孩子吃以前没吃过的食物或过敏的、不耐受的食物，以免发生胃肠道不适；就餐时提倡用公筷、公勺，谨防“病从口入”。