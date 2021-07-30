让社区医院更接地气更聚人气（无影灯）

近日，国家卫健委发出《关于加快推进社区医院建设的通知》，拟于年底前再推进建成500家左右社区医院，切实巩固提升县域医疗卫生服务能力和水平。

“小病在社区，大病到医院，康复回社区”，是分级诊疗制度建设的重要目标之一。多年来，我国医疗卫生服务有效供给总体不足，基层医疗服务能力相对薄弱。自2019年起，我国开展了社区医院建设试点，今年全面提速升级。社区医院建设主要是针对基层医疗卫生机构的短板和疫情防控暴露出的薄弱环节，着力补短板、强弱项、堵漏洞，统筹做好疫情防控和基本医疗卫生服务工作，从而提升基层医疗卫生服务能力，推动分级诊疗制度建设。

“十四五”时期，我国城镇化、老龄化进程将进一步加快，多种疾病负担并存、多重健康影响因素交织的复杂状况将长期存在，人民群众就近享有多层次多样化便捷的健康服务需求将持续快速增长。加快社区医院建设，改善基层医疗卫生机构基础设施条件，是实现优质医疗资源扩容和区域均衡布局的重要途径，有利于加快建设优质高效的医疗卫生服务体系，提升基层防病治病和健康管理能力，促进建立分级诊疗体系，更好地满足人民群众基本医疗卫生服务需求。

加快社区医院建设，需要科学规划布局。社区医院是百姓“家门口的医院”，必须以居民健康为中心，以满足人民群众基本医疗卫生服务需求为出发点，进一步提升城乡居民对基层医疗卫生机构的信任度和获得感。各地应根据基层医疗卫生机构基本情况、服务能力和群众看病就医需求等，结合区域卫生规划和医疗机构设置规划，合理确定社区医院建设发展规划。要科学制定社区医院建设方案，成熟一个，建设一个，巩固一个，不能搞“一窝蜂”。要严格评估标准，加强医疗质量和安全管理，切实保障医疗质量和患者安全，树立和维护行业声誉。

加快社区医院建设，需要突出服务特色。要坚持社区医院基层医疗卫生机构功能定位，发挥社区医院贴近群众优势，积极开展签约服务、家庭病床服务、上门服务、社区护理、安宁疗护、随访管理服务等，落实慢性病长期用药处方管理要求，调整和适当延长社区医院门诊服务时间，提高服务可及性和便利性。积极应对人口老龄化，以“一老一小”为重点完善社区医院功能布局，优化服务流程，方便老年人和儿童看病就医，拓展妇幼保健和医养结合服务。在做好全科医疗服务的基础上，积极开展预防保健、康复、口腔、儿科及妇幼保健、精神心理等服务，加强特色科室建设，满足群众多样化个性化服务需求。注重发挥中医“简、便、验、廉”的优势，突出中医药特色，提供融中医医疗、预防保健、康复服务于一体的综合服务。

加快社区医院建设，需要政策协同发力。社区医院承担基本医疗服务和基本公共卫生服务，其防治结合的功能定位和公益性质不能改变。各地应着眼于满足群众就近看病就医需求，在房屋建设、床位设置、设备配备、技术准入、用药目录、医保报销等方面，为社区医院发展创造条件。要统筹社区医院建设与城市医疗集团、县域医共体建设，鼓励上级医院医师到社区医院多点执业，加强疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等机构对社区医院的指导，推动形成上下联动、医防协同新格局。

深化医改是一场马拉松，不能急功近利，不能一哄而上，而要蹄疾步稳，脚踏实地。建设社区医院是普惠民生的好事实事，希望各地把好事办好、实事办实，让社区医院更“接地气”、更“聚人气”，有效缓解群众的看病难、看病贵问题，增强人民群众的获得感和幸福感。

《 人民日报 》（ 2021年07月30日 19 版）