国家卫健委：分级诊疗取得阶段性成效 全国县域内就诊率达94%

人民网北京7月23日电 （张文婷）分级诊疗制度是五项基本医疗卫生制度重要内容，是我国医疗服务体系、医疗服务模式和就医秩序的一项基础性、长远性和系统性制度。今日，国家卫生健康委员会就我国分级诊疗制度与体系建设等有关情况举行新闻发布会，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上就如何推动构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局进行了详细解读。

分级诊疗取得阶段性成效

郭燕红表示，在加强顶层设计方面，逐步构建起较完善的分级诊疗制度。一是强基层，以提升基层医疗服务能力为重点，完善基层首诊的相关制度基础。建立家庭医生签约服务、远程医疗制度，加强社区医院的建设，出台社区医院基本标准，加强县医院的医疗服务能力，同时健全对县医院的对口帮扶机制，能够让人民群众就近享受到高质量的医疗服务。

二是构建各级医疗机构之间分工协作的工作机制，推动健全双向转诊和上下联动的相关制度。

三是建立新型的医疗服务模式，推动形成急慢分治的相关制度。推动实施日间手术，聚焦影响人民群众的一些重点疾病，建立和实施“五大中心”建设。同时，发展居家医疗护理服务，推动康复医疗工作，不断满足急危重症与慢性病的医疗服务需求，形成急慢分治的格局。

在加强体系建设方面，推动分级诊疗制度落地见效。一是推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局。国家层面设置一批国家医学中心和国家区域医疗中心，同时与国家发改委一同开展区域医疗中心建设试点，通过高水平医院在部分病人流出较多的省份建立区域医疗中心，来补齐区域的优质医疗资源短板。

二是规范医联体建设，推广远程医疗服务，深入开展城乡医院对口支援，特别是增强县级医院的综合服务能力。

三是发挥中医药独特优势和作用，支持中医院牵头组建城市医疗集团和县域医共体。

郭燕红总结道，目前，分级诊疗取得了阶段性成效。经过“十三五”时期的建设和发展，基层首诊有效推进，截至2020年底，重点人群的家庭医生签约率从2015年的28.33%增加到2020年的75.46%，全国县域内就诊率已达到94%，比2015年同期增长10个百分点。双向转诊更加有序，特别是患者下转的人次逐年增加，年均增长率达到38.4%。

急慢分治初见成效，日间手术试点病种已达到120种，“五大中心”建设累计超过1.4万个。上下联动不断增强，目前，各种模式医联体超过1.5万个，为提供一体化、同质化的医疗服务提供了有力支撑。

破解有分级无分诊问题 推动优质医疗资源扩容

针对长期以来存在的有分级无分诊这一情况，郭燕红指出，在推进分级诊疗制度和医联体建设过程中，一些问题仍有待破解。

首先是分级诊疗服务体系与配套的政策还不是很完善，特别是我国优质医疗资源短缺，且存在着区域分布不均衡的问题。二是基层医疗卫生机构的服务能力仍然是短板。特别是人才队伍建设。三是信息化发展不够平衡、不够充分，对分级诊疗的支撑作用还没有充分地发挥。

郭燕红提到，针对上述问题，下一步要以问题为导向，着力加快推进分级诊疗体系建设。加快完善分级诊疗的体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，以医联体建设为重点构建整合型的分级诊疗的体系，为患者提供公平可及、系统连续、优质高效的卫生健康服务。