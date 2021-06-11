华厦眼科成立近视防控宣讲团 全面开展近视防控科普宣讲

6月9日至10日，华厦眼科医院集团在厦门举行2021年儿童眼病与近视防控高峰论坛暨视光学科发展研讨会。

华厦眼科医院集团视光学科带头人，华厦眼科医院集团质量总监刘春民表示，近年来，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，近视防控工作刻不容缓。华厦眼科将充分调动集团的硬件及人才资源，发挥专业技术优势，统一规划，因地制宜，为我国儿童青少年的眼健康保驾护航。

华厦眼科近视防控宣讲团成立仪式。受访者供图

在大会上，“华厦眼科近视防控宣讲团”正式成立。宣讲团专家讲师包括厦门大学附属厦门眼科中心业务副院长、斜弱视与小儿眼科学科带头人潘美华，华厦眼科医院集团山东区域业务总院长、济南华视眼科医院王利华，华厦眼科医院集团视光学科总监、质量总监刘春民，合肥名人眼科医院院长陈林义、上海和平眼科医院副院长陈培正、宜昌华厦眼科医院业务副院长严宏、西安华厦眼科医院业务院长张利玲，华厦眼科医院集团斜视与小儿眼科、眼视光学科副总监、厦门眼科中心近视防控中心副主任卢燕，深圳华厦眼科医院业务副院长韩冰等。

据了解，华厦眼科近视防控宣讲团成立后，将走进全国各地中小学校幼儿园，全面开展近视防控科普宣讲。同时，华厦眼科还将发挥专家团队的专业技术力量，不断更新近视防控宣讲内容、创新宣讲模式、确保宣讲质量和数量，为提高教师、家长、学生近视防控知识知晓率，提升科学爱眼护眼意识而努力，为全国儿童青少年近视防控宣传教育事业贡献力量。

据华厦眼科相关负责人介绍，该医院集团一直积极贯彻落实国家近视防控部署，在青少年近视防控、斜弱视及各种儿童眼病的防治上不断探索，致力于建立一套成熟的青少年儿童近视防控模式。先后开展了“近视防控 百校巡讲”“校园视力安全官”“为乡村点睛”“家校护眼E启测”百千万计划等近视防控公益项目，形成了针对城市和乡村学生的近视防控模式。

该负责人还表示，2019年至2020年，华厦眼科携手中华儿童慈善救助基金会启动“天使明眸”计划、“看见2021”计划，协同政府有关部门、学校、家庭，凝聚社会各界爱心力量，致力于在全国推进近视防控及儿童青少年各类眼疾的救助，如斜弱视、屈光不正、先天性白内障、儿童眼外伤等，旨在让每个孩子都拥有一个光明的未来。