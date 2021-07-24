生命早期1000天营养健康行动在河北石家庄正式启动

7月20日，由中国妇幼保健协会主办、河北省妇幼保健协会协办、石家庄市妇幼保健院承办的生命早期1000天营养健康行动启动仪式暨首届营养知识大讲堂在石家庄召开。

生命早期1000天，是指从怀孕开始到儿童2岁这一时期，是决定人一生健康的关键时期，这一时期孕妇和婴幼儿的营养状况，不仅关系到孩子当下的体格发育和智力发育，也关系到孩子成年后的健康。有关研究表明，成人肥胖、糖尿病、心血管疾病等都与胎儿、婴幼儿时期的营养不良或营养过剩相关联，提高孕妇营养状况以及保证婴幼儿均衡营养是孩子成年后健康的基础。

生命早期1000天营养健康行动启动实施旨在提升妇幼保健机构营养健康服务能力建设，向广大育龄妇女和儿童家长普及生命早期1000天营养健康知识，逐步提高妇女儿童健康水平。通过营养健康行动，逐步探索建立符合妇幼保健特色的生命早期1000天营养健康服务模式，开展多中心、多学科临床研究，推广生命早期1000天营养健康行动适宜技术，建立健全工作制度和技术规范，优化服务流程，提升管理质量，提高各级妇幼保健机构产儿科健康营养技术水平和服务能力。

中国妇幼保健协会常务副会长兼秘书长于小千参加启动仪式并强调，多年来妇幼健康工作取得了巨大成绩，妇幼健康服务未来的方向是高质量发展，要始终围绕人民群众对美好生活的向往，不断创新工作思路，不断设定新的起点，采用新手段新技术为高质量发展赋予新的内容。启动孕产妇生命早期1000天营养健康行动是妇幼健康服务向高质量发展转型的重要手段，全体妇幼人要奋发努力，为妇幼健康服务做更大的贡献。

启动仪式现场

中国妇幼保健协会常务副会长兼秘书长于小千