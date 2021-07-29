闲置经济升温折射消费时代变迁

近年来，闲置经济持续升温。有数据显示，2014年至2018年，中国二手闲置市场规模保持高速增长，年均复合增长率超过50%。

与之相对应的，是众多我们熟悉的场景。在各大电商平台推出的疯狂购物节中，有人不停买买买，也有为数不少的人选择“蹲守”闲置物品转卖平台，等着被激情选购后的物品漂流到此处。在新入职场的年轻人中，仍有人会为了购置一个名牌包勒紧裤腰带几个月辛苦攒钱，也有越来越多的人在二手交易平台购置性价比不错的“中古包”“古着”等二手商品。

接受闲置经济并钟情于各种“古着”的，多是以90后、00后为代表的年青一代。该群体一向标榜个性化，反映在消费上，多表现为趣缘消费、悦己消费。近来轮番出现的国风服装热、私藏球鞋热，无一不是以这批年轻人为主角的。在他们眼中，那些“中古”商品虽然不是簇新的，但多了时间的味道和时代的印记，在流转中似乎完成了与商品上一任主人的某种连接，更重要的是，每一件可能都是独一无二的。

互联网科技的发展推动各类二手交易平台的加速出现，不断完善的信任机制和游戏规则，让二手物品供需之间的匹配获得了更好的完成度。不过，科技在闲置经济发展中的作用也不宜被过分放大。闲置平台早已有之，如今“大放异彩”的背后有着更为深刻的社会动因，折射了中国消费时代的变迁。

日本学者三浦展曾提出“第四消费时代”的概念，他认为，2005年后，日本进入新的消费时代，消费者不再愿意为过高的品牌溢价买单，转而注重消费的体验，简约与共享的消费理念深入人心。这与追求高端化、品牌炫耀、不限制物欲的“第三消费时代”形成了鲜明对比。优衣库、无印良品的被热捧以及“断舍离”的流行都是这一新消费时代的表征。而在更深处，这又与日本当时经济发展由高速转为低迷以及不断加重的现代化社会困境不无关系。

中国闲置经济的兴起与发展，也伴随着经济社会的发展及变化。经济高速发展和物质繁荣，刺激了人们的物质欲望与追求，更多更快的消费一度成为人们炫耀的资本，奢侈品在中国的黄金时代也随之到来。但在高度的消费社会中，物欲的不断扩大与被填满的循环过程，并没有给人们带来预期的意义感和满足感，大量过剩的物质以及各种现代性问题的出现让人们重新反思消费的意义。从这个意义上说，紧随其后出现的消费新动态大有“返璞归真”的意味。共享也好，简约也罢，都标志着一种消费心理的变化。帆布包再获青睐、“去logo”化服装被热捧，“中古风”流行出现。

不过若由此就得出中国也进入“第四消费时代”的结论，未免为时尚早。“中古店”淘宝、闲置转卖固然是新风尚，今年不断传出的二手交易平台融资消息也为闲置经济打了强心剂。不过与之叠加的图景是，奢侈品在中国依旧被“崇尚”，高端消费依旧大有市场。一项关于中国奢侈品市场的报告显示，去年在疫情冲击之下，中国境内奢侈品消费仍逆势上扬48%，与全球市场23%的萎缩形成鲜明对照。该报告预计，中国或将在2025年成为全球最大的奢侈品市场。鉴于中国10多亿规模的消费者内部存在的分化，包括消费水平及能力、消费理念等，多个消费时代叠加与变迁的过程还将持续很长一段时间。

经济社会的发展趋势一旦形成就难以阻挡，在此基础上形成的消费时代变迁亦如此。闲置经济兴起作为最新消费变化的一种显性现象，未来或将有更为长足的发展空间。当然，这一空间的开拓，也需要这一垂直领域的参与者们协同努力，进一步健全相关机制，净化市场生态，涵育新的消费风尚与观念。除了绿色环保外，丰富从容的消费选择，或也将成为人们摆脱孤独、意义匮乏等现代性困境的可寄托载体。