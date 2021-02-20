二手奢侈品消费升温 鉴定估价师等职业成“香饽饽”

有数据显示，2020年中国个人奢侈品市场同比增长48%，达到近3460亿元。在春节消费旺季，个人奢侈品消费的增长，也带动了二手奢侈品市场。

上海：奢侈品消费升温

品牌店前排起长龙

在上海一个商场记者看到，多个奢侈品门店前都排起长龙。受疫情影响，消费者不能去海外购买奢侈品，但消费需求依然存在，因此排队的情况从去年就已经开始。

个人奢侈品消费的增长，也带动了二手奢侈品市场，记者在上海一家二手奢侈品店看到，工作日下午，店里也有很多消费者。

店长告诉记者，近两年来，随着消费者对二手奢侈品的接受度越来越高，店内销售额出现了大幅增加。甚至有不少消费者还专门来求购已经停产多年的款式。

记者在上海另一家二手奢侈品店了解到，随着部分奢侈品牌2020年内多次涨价，二手奢侈品价格也跟着水涨船高。遇到一些热门难买的款式，甚至也会出现二手价格高于专柜的情况。

业内人士表示，二手奢侈品市场近年来进入高速成长期。2019年，美国二手奢侈品电商平台The Real Real登陆纳斯达克，成为第一个上市的二手奢侈品电商。

相比于循环经济较发达的欧美市场，我国的二手市场目前仍有很大发展空间，部分店铺真假混卖，货品来源难以追溯成为目前制约行业发展的主要原因。

二手奢侈品消费热

催生鉴定师估价师等新职业

二手奢侈品行业里也有鱼目混珠，有些货品真假难辨，价值无法判断，这就催生了鉴定师、职业买手、估价师等一系列新职业的兴起。

丁李钊是上海一位二手奢侈品鉴定师，从业已经有6年多的时间。记者遇到他的时候，他正在给一个奢侈品包进行鉴定，他告诉记者，为了严谨客观，一款产品一般需要两个鉴定师共同给出结果。

丁李钊告诉记者，想成为一名合格的鉴定师首先要经过培训和考试，取得证书后才能上岗。不同年份、不同类型的奢侈品样式都有所区别，鉴定师必须大量了解背后的知识才能给出准确的鉴定结果。

随着奢侈品保有量不断提升，二手奢侈品市场也出现了职业买手。沈聿嘉是一位上海女孩，虽然年龄不大，但做职业买手已经有近十年时间。她告诉记者，职业买手的主要工作就是通过各个渠道去收购可能升值的奢侈品。

沈聿嘉告诉记者，目前90后、00后费者已经成为购买奢侈品的主力军，二手市场的繁荣也反映了年轻一代倾向于更循环、更经济的消费模式。

数据显示，目前国内可供进入二手市场的存量奢侈品已接近万亿人民币，在庞大市场需求下，奢侈品鉴定师、维修师、估价师、营销专员等一系列新职业应运而生，但业内人士认为，虽然二手奢侈品具有广阔市场前景，但目前来看，专业人员及相关培训机构仍较为稀缺，行业还需规范。