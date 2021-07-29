斯里兰卡总统感谢中国援助新一批新冠疫苗

据新华社科伦坡7月28日电 （记者唐璐）斯里兰卡总统戈塔巴雅27日表示，衷心感谢中国政府和人民在疫情暴发以来向斯方不断提供慷慨援助和支持。斯里兰卡期待在中方帮助下早日完成疫苗接种，欢迎中国游客尽早恢复来斯旅游，期待中方加大与斯北部、东部地区农业、渔业、能源等领域合作。

当日，斯里兰卡航空公司两架运输中方援助物资的包机降落在科伦坡。中国驻斯里兰卡大使戚振宏与斯卫生部长万尼亚拉奇、国务部长贾亚苏马纳等共同前往机场迎接。

戚振宏表示，中方相信最新一批援助将为斯方保护人民生命健康、不断扩大疫苗接种成果、早日恢复正常经济社会生活提供有力支持，这也再次表明中斯两国是风雨同舟、患难与共的好邻居、好朋友、好伙伴。

斯里兰卡1月29日启动新冠疫苗接种计划。根据该国卫生部公布的数字，截至7月26日，斯全国接种新冠疫苗超过972万剂次，其中中国国药疫苗742万剂，超过总数的76%，迄今没有报告一例与国药疫苗相关的严重不良反应。

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）