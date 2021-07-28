辉瑞参与“第五届进博会签约仪式”与中国国际进口博览局达成参展合作意向

7月27日，2021中国国际进口博览会参展商联盟交流会暨第五届进博会签约仪式于上海国家会展中心举办，辉瑞作为第四届进博会参展商联盟理事会成员单位、公共卫生防疫专区专业委员会会长单位参加了本次活动。会上，辉瑞生物制药集团中国区首席运营吴琨发表讲话，并代表辉瑞参与了 “第五届进博会签约仪式”，与中国国际进口博览局达成下一届进博会参展合作意向。

据了解，辉瑞已经连续三年参展进博会，本届进博会上，辉瑞将以全新的企业形象参展，并将再次以双展台亮相，签约展览总面积达800平方米。其中，主展台600平方米，将继续为行业和公众带来肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病五大领域的创新产品和治疗方案，其中肿瘤方面产品是第一次在进博会展示；在“公共卫生防疫专区”设立200平米展台，将向行业和公众分享辉瑞在公共卫生体系建设、公众守护等方面的创新探索。

“公共卫生防疫专区自去年设立以来，为进一步推动我国及全球公共卫生应急管理体系的交流与完善做出了重要贡献。”吴琨表示，“感谢参展商联盟、公共卫生防疫专区专委会的信任，辉瑞非常荣幸地当选为本届进博会公共卫生防疫专区专委会会长单位及参展商联盟理事会成员单位。”

辉瑞生物制药集团中国区总裁皮埃尔·加德里尔（Pierre Gaudreault）表示：“作为一家深耕中国30多年的创新生物医药公司，辉瑞将持续践行‘为患者带来改变其生活的突破创新’这一目标，贯彻“携手共创，健康中国”的中国使命，以‘双引擎’的中国业务发展战略融入‘双循环’的新发展格局，利用自身优势，融入行业、整合资源、加强合作、共促发展。”