“人民健康社区”系列线下活动走进新科祥园

家是社会的细胞，也是健康中国建设的主力军，对于家庭而言，社区是家庭健康的服务者、组织者、引领者。近日，由人民日报社指导、人民网·人民健康主办、沈阳源食电子商务有限公司支持的“人民健康社区”系列线下活动在北京海淀新科祥园社区举办。

人民健康社区授牌仪式

活动现场，新科祥园社区副主任赵新桥接受人民健康社区授牌，标志着人民健康社区正式走进新科祥园社区。来自北京中医药大学东方医院老年病科主治医师杨捷及北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科医生吴薇现场为社区居民解答健康问题。

“人人享有健康”是本次活动的主旨。人民健康社区项目负责人赵宇介绍，人民健康社区活动包括线下义诊、健康科普讲座、科学健身示范、合理膳食指导、人民优选产品品鉴等多种形式。活动旨在通过开展丰富多彩的健康教育和保健，丰富社区居民生活，营造有利于健康的社区环境和社区意识。

社区居民在咨询产品

此外，活动现场还串插了产品秒杀环节、互动游戏、暖场表演、健康市集、体验品鉴等精彩项目。社区居民在热烈的活动氛围中，享受健康服务，体验互动乐趣。“这种集市很有意义，是一种老少皆宜的活动。”现场的居民说。