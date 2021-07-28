德尔塔毒株引起南京本次疫情 多个地区调整为中风险地区

昨日，南京市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会。26日0-24时，南京市新增本土新冠肺炎确诊病例31例，其中7例为无症状感染者转为确诊病例。截至目前，南京市新冠肺炎感染者增至112例。引起这次疫情的病毒毒株确认是德尔塔毒株。

新增报告病例

主要集中在重点管控区域

截至26日24时，南京全市累计报告本土确诊病例106例，其中66例为轻型，38例为普通型，2例为重型。本土无症状感染者6例。106例确诊病例均在南京市公共卫生医疗中心治疗，3例轻型转普通型，目前病情平稳。6例无症状感染者目前在南京市第二医院汤山院区集中隔离和医学管理。7月26日0到24时新增报告病例仍然主要集中在重点管控区域，相关密切接触者和次密均已按照有关规定进行甄别管理。

发布会通报，引起这次疫情的病毒毒株是德尔塔毒株。德尔塔毒株目前是全球疫情流行的一个最主要的毒株。从此前相关的疫情来看，这个毒株有一些新的特点，它对身体的适应力增强，传播速度比较快，病毒的载量比较高，治疗时间比较长，也比较容易发展成为重症。

27日，南京公布新增本土确诊病例详情，除了之前确诊病例主要集中在机场保洁等机场工作人员外，新增确诊病例中还包括出租车司机、学生、摄影师等。

南京多个低风险地区

调整为中风险地区

据南京市卫健委消息，自7月27日起，南京市部分区域疫情风险等级进行调整：江宁区禄口街道群力社区金德路63号，马铺村刘家自然村，曹村村山阴自然村，曹村村街东自然村，小彭村徐家宕自然村，小彭村东岗头自然村，湖熟街道尚桥社区焦东自然村，秣陵街道青源社区翠屏湾花园城，横溪街道许呈社区小呈自然村，东山街道骆村社区天琪福苑；鼓楼区挹江门街道大桥南路10号由低风险地区调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。

调整后南京市高风险地区4个：江宁区禄口街道围合区域(东至禄铜路，南至达练岗河，西至原东湖迟家村，北至启航大道)，禄口街道石埝村，禄口街道白云路社区、茅亭社区、机场社区和永兴社区所在的连片区域，禄口街道铜山社区和谢村社区所在的连片区域；中风险地区36个。

零售药店暂停销售

退热止咳等药品

南京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部27日发布通告，进一步落实疫情防控措施，全市零售药店暂停向市民销售(含网络销售)退热、止咳、抗病毒和抗生素等“四类药品”。

通告要求，严格大型活动管理，非必要不开展线下节庆和大型会议、联欢、体育比赛等活动，倡导喜事缓办、丧事简办，减少聚餐，实行分餐制、用公筷，减少堂食，严格控制聚餐人数，鼓励采用到店自取、外卖订餐，各单位食堂实行测温进场、分批分时段就餐等防控措施。

通告明确，除急诊、发热门诊外，二级以上医院全面推行预约挂号，严格限制探视、陪护，全市零售药店暂停向市民销售(含网络销售)退热、止咳、抗病毒和抗生素等“四类药品”。

个人非必要不外出，非必要不离开南京，严格落实勤洗手、戴口罩、常测温等个人防护措施，出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，应及时到医疗机构发热门诊就医，途中避免乘坐公共交通。

南京要求企事业单位加强员工出行管理，实行“两点一线”上下班模式，加强物品消杀，建立登记和消杀台账。对于人员聚集的商务楼宇和商住混用楼宇，属地街道、物业管理单位要加强防控。

电影院健身房等

密闭场所将暂停营业

南京将暂停KTV、电影院、健身房、室内游泳馆、酒吧、洗浴场所、麻将馆、棋牌室等密闭场所营业，暂停培训机构(含托管)线下服务。农贸(集贸)市场、药店、批发市场、商场超市等重点场所要落实限流等管控措施，进入室内公共场所须预约、错峰、测温、验码、佩戴口罩、遵守“1米线”，搭乘公共交通工具也要验码。

南京将切实加强对保洁、保安及餐饮、出租车(网约车)司机、快递从业人员等重点群体的防控管理，明确防护要求，落实定期健康监测措施，加强疫情防护培训，提供必要的防护物资保障，对其居住生活的宿舍、餐厅、地下室等场所严格落实消毒、通风等措施，确保不留死角、没有盲区。文/记者 郭琳琳