医保电子凭证用户超7.2亿

新华社讯 （记者沐铁城 彭韵佳）医保电子凭证由全国统一的医保信息平台签发，是参保群众和相关机构的身份标识。记者7月26日从国务院政策例行吹风会上了解到，截至目前，医保电子凭证全渠道激活用户超7.2亿，31个省份和新疆生产建设兵团均已支持使用医保电子凭证。

国家医疗保障局副局长李滔介绍，国家医保局日前印发的《关于优化医保领域便民服务的意见》明确优化医保领域服务便民的总体目标，加快推动医保服务标准化、规范化、便利化，切实提高医保服务水平。

“医保电子凭证是打通医保领域全流程便民服务的一把金钥匙。”国家医保局医药服务管理司司长黄华波介绍，医保电子凭证全国通用、方便快捷、应用丰富、安全可靠，在优化医保便民服务当中发挥了积极作用，在改善就医购药体验、 “互联网+”医保服务、优化适老服务、新冠疫情防控等方面发挥助力作用。

黄华波介绍，以改善就医购药体验为例，参保群众不需要携带实体卡证，通过医保电子凭证就可以完成挂号就诊、医保结算、检查取药等相关医疗服务，有效改善群众的就医购药体验。

据介绍，国家医保局将继续优化医保便民服务的措施，推广应用医保电子凭证，群众可自主选择社保卡、医保电子凭证和身份证，有效提升医保公共服务的能力，不断提高人民群众医保获得感、幸福感、安全感。