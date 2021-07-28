中式快餐发展进入快车道（消费万花筒）

“到了饭点点外卖，今天吃川菜，明天吃水饺，中式快餐成首选。”上海陆家嘴某企业负责人郭松坡说，有了外卖，员工吃饭就方便多了，特别是中式快餐，选择多、味道好、价格合适，很受欢迎。

以前提起快餐，人们首先想到肯德基、麦当劳等洋快餐。如今，巨大的市场需求和不断提升的质量品质使中式快餐发展驶入快车道。中国饭店协会的数据显示，到今年一季度末，我国中式快餐门店数量已是西式快餐门店数量的6倍。很多中式快餐依靠不断提升的餐品质量和丰富的菜品组合打开了市场，受到越来越多消费者欢迎。

中国饭店协会日前发布的《2021快餐产业发展报告》显示，随着快餐客群饮食习惯、消费观念、用餐场景及用餐形式的变化，我国快餐业态正在向品质化、多元化、区域化转变。今年一季度，中式快餐在快餐市场中所占份额已超过85%，而西式快餐不足15%。

“高品质是中式快餐赢得市场的关键。”中国饭店协会会长韩明表示，特别是在北京、上海、广州等一线城市，消费选择多，市场竞争激烈，不少中式快餐店从改良食材和原料入手，努力提高餐品制作的标准化、规范化水平。

“和府捞面以1斤骨头做出3碗汤作为产品核心主张，配以18味药材慢熬8小时。”江苏和府餐饮管理有限公司相关负责人告诉笔者，2013年，该公司开出第一家门店，目前已在全国开了140余家直营门店。在大连喜家德水饺餐饮公司，为保证餐食品质，包饺子用的虾仁需要手工挑选3次，韭菜要经过9道工序加工，鸡蛋要经过245秒的低温精炒。目前，喜家德水饺全国连锁店已达230家，遍布8个省份的46个城市。

相较于中式快餐，西式快餐具有品牌化、标准化的优势。为了提高生产效率、提升管理效能，很多中式快餐公司重视向西式快餐学习。西贝莜面村曾因菜品种类过多，严重影响了发展速度和经营效率。后来，西贝学习西式快餐的做法，坚决精简品类，现在店内的菜品加上饮品，总量不超过60个。通过精简菜品，一方面降低了食材采购和管理难度，另一方面增加了单品的采购率，提升了供应链效率。

韩明表示，疫情防控期间，消费者对于食品安全的重视程度远远超过以往，餐饮消费行为也会变得更加谨慎，这对中式快餐企业来说既有机遇也有挑战，“中式快餐企业要努力提高管理效率和服务体验，让中式快餐行稳致远。”

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 19 版）