门诊费用跨省直接结算覆盖面扩大

本报北京7月27日电 （记者李红梅）近日，国家医保局发布信息显示，全国普通门诊费用跨省直接结算覆盖面不断扩大，29个省份和新疆生产建设兵团的315个统筹地区已开通门诊费用跨省直接结算，北京、天津等18个省份和新疆生产建设兵团实现了门诊费用跨省直接结算服务统筹地区全覆盖，受益人次不断增长。2021年1—6月，全国门诊费用跨省直接结算超过300万人次，达到338.88万人次，医疗费用8.48亿元，基金支付4.65亿元，基金支付比例为54.9%。

全国住院费用跨省异地就医直接结算人次、医疗费用和基金支付规模也在不断增长，上半年直接结算人次超过200万人次。2021年1—6月，全国住院费用跨省直接结算210.20万人次，医疗费用510.87亿元，基金支付294.32亿元，基金支付比例为57.6%。6月，全国住院费用跨省直接结算40.22万人次，医疗费用98.25亿元，基金支付56.86亿元，支付比例为57.9%。

截至6月底，北京、山西、内蒙古等22个省份的231个统筹地区依托国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP提供快速备案服务；天津、山西等10个省份的36个统筹地区实现自助开通异地就医直接结算服务。2021年1—6月，通过国家统一的线上备案渠道累计成功办理备案23.30万人次。

根据今年4月国家医保局会同财政部印发的《关于加快推进门诊费用跨省直接结算工作的通知》，2021年底前，将基本实现普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖。

如何办理门诊费用跨省直接结算（链接）

第一步，查定点。关注国家医保局公众号、通过国家医保服务平台网站（https：//fuwu.nhsa.gov.cn）或下载“国家医保服务平台”APP，可查询跨省门诊费用试点地区情况，以及可提供门诊费用跨省直接结算服务的定点机构。

第二步，再备案。已办理基本医疗保险跨省异地就医住院费用直接结算备案的参保人员，同步开通普通门诊费用跨省直接结算服务，无需另外备案。关注国家医保局公众号，查询所属参保地是否需要备案，也可向参保地医保经办机构咨询具体要求。可通过“国家医保服务平台”APP、微信小程序“国家异地就医备案”进行线上备案。

第三步，持卡就医。目前职工医保和城乡居民跨省异地就医直接结算的凭证是全国统一标准的社会保障卡，部分城市已开通使用医保电子凭证。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 15 版）