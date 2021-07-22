联合专家组确定新冠病毒出现的几种可能途径：由实验室引入“极不可能”

人民网北京7月22日电 （记者崔元苑）今日，国新办就新冠病毒溯源有关情况举行新闻发布会，国家卫生健康委副主任曾益新指出，今年3月30日，世界卫生组织正式发布了新冠病毒全球溯源研究中国部分的联合研究报告，使全球的溯源研究有了良好的开端。报告发布几个月以来，越来越多的科学证据表明这份报告是一份很有价值、权威的、经得起科学检验、经得起历史检验的报告。报告的结论是科学的，产生的过程也始终坚持科学原则。

曾益新介绍，在研究报告中，专家组得出以下结论：蝙蝠和穿山甲中发现的与新冠病毒关系最密切的冠状病毒，从序列来看和新冠病毒同源性最高，但这些病毒仍然不足以证明是新冠病毒的直接“祖先”。尽管同源性很高，但还是有一定差距。结合临床流行病学、动物和环境检测等各个方面的研究结果，联合专家组最终确定了病毒出现途径的几种可能性：

第一种为人畜共患病直接溢出是“可能到比较可能”，也就是从动物宿主直接溢出到人是"可能到比较可能"；

第二种为通过中间宿主引入是“比较可能到非常可能”，通俗讲就是病毒自然宿主是某种动物，动物通过中间宿主再过渡到人身上，这个是“比较可能到非常可能”；

第三种为通过冷链传入是可能的；

最后一种为实验室引入是“极不可能”。

关于下一阶段的溯源工作内容，曾益新表示，一方面，对于中国部分报告中明确需要补充完善的任务，正在积极支持相关单位和科学家持续地开展，努力地推进，并且会及时向世卫组织反馈。另一方面，中国部分的溯源报告为下一步全球框架下多国多地共同开展溯源研究指明了方向。

“特别要强调的是，此次世卫组织召集的新冠病毒溯源联合研究中国部分的工作是一次出色的国际合作。中方与世卫组织共同探索出一套新发突发传染病全球溯源行之有效的工作机制和工作方式，世卫组织专家们与中方专家建立了良好的合作机制，这对推进溯源工作意义很大。”曾益新说，希望参与到此次溯源研究的国际专家团队，能够继续在下一步的溯源工作中发挥作用，把宝贵经验充分运用到后续的全球溯源研究工作中去，为彻底弄清楚新冠病毒的源头作出贡献。

他最后强调，病毒溯源问题是个复杂的科学问题，同时也是世界难题。下一阶段的溯源工作应该坚持在世卫组织的统筹协调下来开展，在第一阶段研究的基础上，组织多国的优秀专家们深入开展，要坚持科学家为主体，加强交流合作和信息共享，在科学的轨道上开展新冠病毒的溯源工作。