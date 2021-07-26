我国肝炎防治工作成效显著但仍面临挑战

新华社北京7月25日电（记者沐铁城）国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜25日在2021年世界肝炎日宣传大会上表示，我国肝炎防治工作取得了显著成效，但依然面临严峻挑战。我国乙肝病毒携带者人群、慢性丙肝患者基数大，抗击病毒性肝炎的斗争依然任重道远，需要多方协同推进，共同发力。

“病毒性肝炎是危害人类健康的重要公共卫生问题之一，造成的健康危害十分严重。”王贺胜说，我国相关部门通过采取预防为主、防治结合的措施，有效控制了病毒性肝炎的严重流行趋势。

此前，国家卫健委等部门联合印发《中国病毒性肝炎防治规划（2017-2020年）》，确定全面实施病毒性肝炎各项防治措施，遏制病毒性肝炎传播等工作目标。

“我国将乙肝疫苗和甲肝疫苗纳入国家免疫规划，免费为适龄儿童接种，目前这两种疫苗接种率已经达到90%以上。”王贺胜说，同时，我国实现预防乙肝母婴传播全覆盖工作，免费为乙肝表面抗原阳性的孕妇所生新生儿接种乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白。

“中国的这些决定取得了重大成就，在年轻一代中预防了新发感染，今天出生的儿童是几乎没有乙肝的一代。”世卫组织驻华代表高力说，这一里程碑式的成就意味着极大地减少后代肝癌和肝硬化的病例数。

据悉，经过多年努力，2014年，我国5岁以下人群乙肝病毒表面抗原阳性率已降至0.32%，提前实现世卫组织西太区乙肝控制目标。对此，世卫组织西太区给予高度评价，认为中国乙肝防治工作是公共卫生领域取得的伟大成就，为其他发展中国家树立了典范。

王贺胜说，今后应继续实施以疫苗预防接种为主的综合防控策略。扎实做好适龄儿童乙肝、甲肝疫苗及时接种和全程接种工作，积极探索病毒感染高风险人群疫苗接种工作，全面落实乙肝母婴阻断措施，监测乙肝病毒母婴阻断措施效果，进一步完善干预策略和措施。

据悉，国家卫健委已经启动2030年消除丙肝危害行动，并积极推动相关部门加快新型抗病毒治疗药物研发和注册上市，开展价格谈判和纳入国家医保药品目录，为实施消除丙肝危害行动奠定基础。

近期，国家卫健委将联合多部门印发工作方案，强调深化医疗、医保、医药“三医联动”，全面落实七项重点任务，最大限度限制乙肝新发感染、降低丙肝流行水平。

王贺胜说，下一步还要加强治疗和管理，提高规范抗病毒治疗的可及性，同时加强社会动员和科普知识宣传。落实以治病为中心向以人民健康为中心的观念转变，将肝炎防治工作的重点转移到预防、治疗、康复全程管理。