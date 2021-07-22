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入中伏、迎大暑 一年中最热的时候来了

2021年07月22日08:43 来源：北京晚报

　　7月21日迎来中伏的第一天。今年中伏一共有20天，从7月21日到8月9日，是一年中最热的时候。

　　所谓“热在三伏”，三伏有初伏、中伏和末伏之分，它的日期是由节气的日期和干支纪日的日期相配合来决定的。

　　北方有头伏饺子二伏面的习俗。伏天闷热，胃口不好，饺子在传统习俗里是开胃解馋的食物。而吃一碗热汤面，身上发汗，有利于祛除体内的潮气和暑气。

　　进入中伏后，紧接着明天就进入大暑节气。大暑是夏季的最后一个节气，与小暑一样，大暑也是反映夏季炎热程度的节令，而大暑表示天气炎热至极。

　　大暑节气正值“三伏天”里的中伏前后，是一年中最热的时期，是喜温作物生长速度最快的时期，也是雷阵雨最多的季节。同时，很多地区的旱、涝、风灾等气象灾害也最为频繁。抢收抢种，抗旱排涝防台风和田间管理等任务很重。大暑节气有晒伏姜、喝伏茶、烧伏香、送“大暑船”等习俗。此时天气湿热，很容易导致身体受潮湿气过重。养生既要懂得防暑降温，还要着重祛湿。（记者骆倩雯）

(责编：崔元苑、杨迪)


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