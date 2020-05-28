专家热议大脑健康：均衡营养合理膳食让大脑不缺“养”

人民网北京5月28日电（记者孙博洋） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康 ”的圆桌论坛上，各界专家汇聚一堂就大脑缺“养”怎么办，饮食结构对大脑健康的影响等脑健康相关问题进行了热烈的讨论，并发表了精彩的观点。

大脑缺“养”这样补 专家提供“7+1”补脑法

圆桌论坛上，中国老年保健协会膳食指导专委会名誉会长孙树侠发言时表示，通过13条标准判断大脑是否处于饥饿状态，并通过“7+1”摄入营养。

大脑处于饥饿状态，怎么办？孙树侠说，运用“7+1”营养补充法。“7+1”中的“7”是指蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿物质、维生素、纤维素和水果。

孙树侠具体解释道，蛋白质，脑力活动最基础物质，能提高中枢神经系统兴奋性，消除氨基酸缺乏导致的眩晕、健忘等症状；碳水化合物，脑力活动的能量来源，维持大脑正常功能，缺乏会引起头晕、心悸、出冷汗；脂肪，尤其是不饱和脂肪，健脑益智的重要物质，补充最佳脂肪，能够远离由于脂肪匮乏产生的抑郁症、注意力障碍、注意力缺陷及精神分裂症；矿物质，保护和激发大脑，铁元素是智力发育的有利补充，帮助提高认知能力，锌元素是脑细胞酶的活性中心，加强注意力和记忆力功效；维生素，使大脑充满活力，某些维生素对大脑发育和功能运转意义非凡；纤维素和水果，大脑运转的能量主要靠血糖，保持血糖稳定离不开纤维素。

而“7+1”的“1”指能量，大脑每小时消耗11卡路里能量，休息时大脑也需要身体总消耗量的20%，能量不足则抵抗力下降。

均衡营养合理膳食 健康生活方式让你远离慢病

首都保健营养美食学会会长王旭峰表示，良好的生活方式利于保持健康的身体状态，合理饮食习惯，保证多种营养的摄入是健康生活的重要板块，核桃富含丰富营养物质，有助于大脑、神经系统发育，利于身体健康成长。

王旭峰认为，现阶段，我国营养不良问题依然存在，主要是营养摄取不均衡，膳食结构不合理导致的膳食营养相关慢性疾病数量庞大，改善国人营养不均衡现状迫在眉睫。

中国医科院肿瘤医院营养科主任刘金英在发言时表示，不良的生活方式和饮食方式及结构是导致很多慢病以及脑卒中的重要因素。

刘金英认为，包括脑卒中在内的很多疾病，比如Ⅱ型糖尿病、高血压、高血脂都和不良的生活方式有关，这些疾病给病患带来身体上的痛苦，同时也给患者和家庭增加了经济负担，要避免患上这些疾病须通过改变饮食来干预其生活方式，这非常重要。

科学补充营养 维护大脑健康

解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞在发言时表示，保证大脑健康，要注重生命早期一千天的营养。

左小霞介绍，许多专家认为，在母亲怀孕到孩子出生后两岁这一时期进行干预，会减少一些成年病，甚至对后代一些疾病的影响。世卫组织也认为，在生命早期一千天，如果全面实施营养干预非常关键，因为这一时期是小孩大脑发育最关键的时期。

何计国介绍，多吃核桃类的坚果食品，有助于血管运输能力的改善，其中的营养成分对于神经有很好的补益作用。坚果中富含B族维生素，核桃、瓜子、花生中维生素B1、B2含量非常高，经过一系列变化，将帮助新陈代谢，还利于身体发育。

“优质核桃制品对于大脑健康同样起帮助作用。”王旭峰说，“无论是α-亚麻酸，还是卵磷脂，或者是维生素B1、B2这些关键性指标，核桃制品在含量上能多一些特征性指标，提升含量，对提升产品实际营养价值都会有很好的作用。”

在谈到脑部健康营养市场发展状况时，养元饮品研发总工程师齐兵发言时表示，脑健康产业越来越受国人关注，科学补充脑营养迫在眉睫。

“脑健康是健康之根本，近年来备受业界关注。”齐兵说，2015年“中国脑计划”公布，2016年“十三五”规划纲要草案将脑科学和类脑研究列入国家重大科技项目，脑健康成为重点推进项目，脑健康相关行业和产业也得到越来越多关注。

六个核桃作为核桃健脑饮品的开创者和引领者，始终坚持把“关注国民脑健康”放在首位，致力于通过提供优质的核桃健脑饮品，来提升人生智慧和幸福指数作为公司的使命，并不断地进行强化。

众所周知，核桃具有很高的营养价值和健脑功能，富含丰富的不饱和脂肪酸，尤其是N-3系列不饱和脂肪酸，同时，还含有大量的蛋白质、维生素E和B1、B2，以及Beta胡萝卜素和矿物质钙铁锌硒等营养物质，核桃乳是以核桃为原料经加工、调配后，再经高压杀菌或无菌包装制得的纯植物蛋白饮品。优质的核桃乳会富含很多脑营养物质，并且与直接食用核桃相比，营养更加容易被吸收。

对此，齐兵深有感触：“作为核桃乳行业标准和国家标准的主导起草者，我们更了解传统核桃乳生产工艺的不足，如核桃仁、水资源浪费严重，同时涩感明显，营养浪费也非常严重。所以我们一直在寻求更完美的解决方案。从最开始的“5·3·28”技术，到 “全核桃CET冷萃工艺”，再到如今，更容易被肠胃消化吸收的“五重细化研磨”， 做到核桃乳颗粒的平均直径最小为纳米级，实现了核桃营养的最大释放。”

齐兵语重心长道“这么多年的努力，我们只是为了让消费者更好吸收核桃营养，更好获得脑营养助力。”