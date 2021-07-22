北京：高中生今天陆续开始打疫苗

北京市全面启动12至17岁人群新冠疫苗接种。面向在校学生群体，7月20日启动高中阶段（15至17岁）人群接种，8月初启动初中阶段（12至14岁）人群接种。

记者来到门头沟区的接种点，来自首都师范大学附属中学永定分校的中学生正在有序完成疫苗接种。门头沟区卫健委主任陈立栋说，9月底，门头沟区12至17岁人群新冠疫苗接种比例将超过92.5%。

上午9时30分，门头沟城区惠康家园的疫苗接种点，中学生正在排队进入接种点。他们每人手中持有监护人签字的疫苗接种知情同意书、预防接种本、身份证，大家聊着天，非常轻松。“我爸妈早就打了，什么问题都没有，我也盼着早点打完。”即将升入高三的小杨同学说。

小刘同学来接种点之前还有些担心，因为偶尔对海鲜有点过敏。“我特别希望能接种疫苗，这样可以帮助自己建立战胜病毒的防线，一会儿问问医生，争取能接种。”他对记者说。10分钟后，小刘同学从医生那里得到了肯定的回答：可以接种！

和成人群体接种疫苗的流程一样，学生们先完成信息录入，接受医护人员的健康情况询问，确认无禁忌症后前往接种室完成接种，之后在留观室完成30分钟的观察。截至发稿时，不少同学已顺利完成疫苗接种和30分钟观察。“我感觉有一只‘小神兽’进入了体内，已经开始发挥能量保护我了。”一位同学调皮地对记者说。

门头沟区教委副主任李东梅告诉记者，此次接种过程整体上以学校为单位，组织学生前往附近的接种点完成接种；山区的部分学生按家庭居住地，就近完成接种。陈立栋说，门头沟全区纳入接种的12岁至17岁人群共有大约12000人，全区科学配置资源，在13个镇街设立了接种点，预计到9月底，12岁至17岁人群的接种比例将达到92.5%，“我们制定了相关预案，在镇街、区层面都配置了医疗资源，确保能够第一时间处理个别偶发的情况。”他说。（记者 张航）

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如何安排接种

本次启动疫苗接种的人群覆盖在京12至17岁人群（接种时需年满12周岁），含在校学生（包括小学、普通中学、大学、中专学校、职业高中、技工学校、工读学校、特殊教育学校等教育机构的学生）及非在校适龄人群。其中，在校学生按高中（含技工学校）、初中、特殊教育学校的接种顺序有序安排12至17岁人群集中接种，各区以学校或学区为单位开展组织工作。非在校12至17岁人群按就业和非就业安排接种：16至17岁就业人群由各行业主管部门与各区协同配合组织至指定接种点进行疫苗接种；非就业人群（含12至17岁出国留学人员）由所在街道（乡镇）组织至指定接种点接种。

■提示

专家表示，对青少年启动新冠疫苗接种很有必要。一方面我国绝大多数人都没有针对新冠病毒的免疫力，对新冠病毒是易感的。接种疫苗后，绝大部分人可以获得免疫力，从而有效降低发病、重症和死亡的风险。另一方面，为青少年接种新冠疫苗，对建立人群免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行，尽快恢复我国社会经济、居民生活正常运转，具有重要意义。

接种哪款疫苗

本次12至17岁人群使用的新冠疫苗是经国家有关部门批准、可用于该年龄段人群的新冠病毒灭活疫苗，包括国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的新冠病毒灭活疫苗。根据3至17岁人群扩大临床试验积累的数据和专家评审论证，充分证明疫苗对3至17岁人群是安全的，诱导产生抗体的能力非常强。

■提示

专家提醒，接种新冠疫苗前，家长需要了解新冠疫苗接种相关知识，按照学校或相关部门要求为儿童带好相关身份证件；认真阅读并填写知情同意书；提醒孩子当天穿宽松的衣服方便接种，前往接种门诊时需佩戴口罩。目前，国家有关部门已批准两款新冠病毒灭活疫苗紧急使用的年龄范围扩大到了3岁以上，本市将结合疫情形势、防控需求、人群特点等情况，按照国家统一安排开展相应人群的接种工作。