王虎峰：补短板强弱项 提升县级医院诊疗能力

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县医院综合能力，推动县域医疗高质量发展”的专场论坛上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示，县级医院要补短板强弱项，综合施策，进一步提升县级医院诊疗能力。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰。陈晨 摄

“县级医院在整个县域综合医改和构建县域三级卫生医疗网中承担着重要的作用。为了进一步达到我国计划县域内就诊率90%左右的目标，着力提升县级医院诊疗能力，是贴合县域居民实际需求的迫切要求。”王虎峰表示，当前我国县级医院存在的短板弱项是在长期的积累过程中产生的，有全域性的，如弱势科室发展不充分；有地区性的，不同地区县级医院水平差异大；也有疫情冲击暴露的，比如重症呼吸等较弱。

基于上述问题，王虎峰表示，多项政策明确强调要补足县级医院存在的短板，各县级医院需尽快补足发展中面临的问题，综合施策，着力解决。针对区域发展不平衡的问题，当地政府要加大对县级医院的投入，卫生是政府工作报告中民生工程中最靠前的任务，要进一步落实到位。

此外，他提到，县级医院自身要积极推进改革创新，通过改革解决长期发展中出现的不平衡问题，从思想模式、薪酬分配、管理模式方面入手，结合当前形势，进一步改革创新。改革人才招募形式，强化人才培养，通过继续教育、薪酬、人事等方面将人才“留下来”，进一步完善县域医疗系统，推动县域医疗能力水平的提高。