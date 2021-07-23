访谈预告：赵玉虹谈“推进优质医疗资源下沉 打造东北儿童区域医疗中心样板”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月26日10：00，中国医科大学附属盛京医院党委书记赵玉虹将做客演播室，以“推进优质医疗资源下沉 打造东北儿童区域医疗中心样板”为题进行访谈。

嘉宾简介：

赵玉虹，女，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家、国家重点研发项目首席科学家。现任中国医科大学附属盛京医院党委书记，兼任中华医学会医学信息学分会副主任委员、中国卫生信息学会卫生信息学教育专业委员会主任委员。

2021年荣获辽宁省优秀共产党员荣誉称号，2020年荣获全国优秀医院院长荣誉称号，2019年荣获“全国五一劳动奖章”荣誉称号，被中华妇女联合会授予“全国巾帼建功标兵”，2018年荣获“辽宁省五一劳动奖章”“辽宁省优秀科技工作者”“沈阳市十大科技英才”称号。

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