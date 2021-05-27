访谈预告：李卫华谈“推进三级公立医院医联体建设”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

5月28日 10：00，厦门大学附属第一医院党委书记李卫华做客演播室，以“助力健康中国战略，推进三级公立医院医联体建设”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

李卫华，主任医师、博士生导师，厦门大学附属第一医院 党委书记，厦门市心血管病研究所所长。

学会任职：享受国务院特贴专家，福建省心血管病学会副主任委员，中国医师协会心血管医师分会委员，福建省医师协会心血管医师分会副主任委员，中国药理学会药物基因组学专业委员会委员、中国医药教育协会专家委员会高血压专业委员会委员、海医会台海医学会心血管专家委员会副主任委员、卫健委冠脉介入培训基地导师、福建省内科学会常委，厦门市医学会、中西医结合学会、医师协会及医疗器械协会副会长，厦门市医学会心脏介入专业委员会主任委员。

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