赵玉虹： 坚持党建引领 创新促进“医、教、研、防、管”全面提升

中国医科大学附属盛京医院党委书记 赵玉虹

人民网北京3月5日电（记者毕磊）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领公立医院高质量发展”的专场论坛上，中国医科大学附属盛京医院党委书记赵玉虹详细向大家介绍了盛京医院作为百年老院是如何充分发挥党委的领导作用，将党建工作和医院业务深度融合。

赵玉虹表示，盛京医院一直以来坚持党建引领医院发展建设，以建设国家区域医疗中心为契机，创新促进“医、教、研、防、管”全面提升，凝聚医院高质量发展的强大合力。

首先，医院坚持党委领导下的院长负责制，将党建写入医院章程，初步建立起以医院章程为核心的现代医院管理制度，把党的领导贯穿医院人生的各方面和全过程。

其次，要以党建引领医院文化建设，文化建设作为医院管理的重要抓手，应从精神文化、制度文化、行为文化和物质文化四个层次科学打造，实施文化管理。

再次，党建工作要紧密围绕中心工作，推动党建工作与业务工作同频共振发展。医院党委成立各类专业委员会或领导小组，并以此形式听汇报、抓落实，加强党建和中心工作深度融合，不断完善医院治理体系。

最后，要把公立医院治理体系和治理能力现代化建设作为一项根本性建设来抓,加强医疗服务、教育教学、学科人才、疾病防控和医院管理等方面建设,推进医院治理体系现代化。