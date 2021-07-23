前叉受伤重建 这些误区要避免

前段时间“欧洲杯”，无数球迷关注赛事。有些球迷不忘在看球的空档到足球场上去踢上几脚，重温一下绿茵梦。专家提醒，在足球、篮球等激烈运动中，前交叉韧带损伤总是难以避免。暨南大学附属第一医院运动医学中心李劼若主任指出，前交叉韧带重建术是治疗前交叉韧带（简称前叉）损伤的成熟术式，成功案例比比皆是。但部分患者认为反正能走能跑，迟点做手术不要紧，拖了许久才来做手术，结果增大手术的难度和延误了术后恢复速度；还有部分患者则以为只要做了手术，就能轻松恢复到术前状态，忽视了术前处理和术后康复，从而影响了治疗效果。

案例1：

术前打了不该打的石膏，让膝关节僵硬了

35岁的张先生是篮球爱好者，一次在篮球场上不慎摔倒，膝关节马上肿痛厉害，随之到附近医院就诊。接诊医生安排做了磁共振，并且用了长腿石膏固定、制动，让膝关节保持在伸直位置。

过了一周后，张先生转到暨大附一院就诊，李劼若检查、阅片发现，前交叉韧带断裂明确，并且伴有半月板损伤。

查体中，李劼若发现了新问题，张先生由于石膏固定了膝关节一周多，膝关节已经固定在伸直位了，动弹不了，这是影响手术过程和康复过程的。李劼若帮张先生拆了石膏，通过手法和锻炼调整了数天，尽量恢复膝关节屈伸的活动范围，再帮他进行关节镜手术重建前叉和修复半月板。

麻醉后，李劼若发现张先生膝关节的活动度低，还是有黏连、僵硬的表现，只能先给予手法松解，恢复其关节活动度，再进行常规的前叉重建和半月板修复。

避“坑”指南：

明确的前叉断裂损伤，术前不要石膏固定

李劼若表示，明确的前叉断裂/损伤的，术前不要石膏固定，原因很简单：即使石膏固定，断了的韧带也是长不回去了，这和骨头断了固定能长上是完全不一样的，是由韧带的组织结构（断了麻花样散开断端对不上）、韧带中间血供少、关节腔内比邻的组织的特点决定，而且这已经被大量临床、实验事实证实。

石膏固定不仅没用，还会导致像张先生这样的关节僵硬、黏连，非常影响手术治疗、康复的效果。对于不需要手术重建的前叉损伤（年龄较大、运动需求不大、损伤程度较轻等）的也不需石膏制动，可以通过佩戴膝关节支具来保护就能达到保守治疗的效果。

案例2：

能走能跑就拖着，关节增生严重了

43岁的何先生是运动爱好者，由于踢球时外伤，明确是前交叉韧带断裂有两三年了。医生早就建议何先生进行手术治疗，由于工作繁忙，加上自觉能走能跑，不影响日常生活，于是一拖再拖。

最近，何先生感觉膝关节上下楼梯时也出现不适，下定决心抽时间进行手术治疗。术中，李劼若看到，前交叉韧带早就消失得无影无踪，且由于长期的慢性不稳定，半月板也有比较严重的撕裂（不稳导致磨损），髁间窝的骨质增生非常明显，耐心将增生的骨头一点点打磨后，才顺利完成了重建。平时1个小时左右的手术，这次光打磨一步就用了快1个小时，明显增加手术难度和时间。

李劼若表示，前叉断裂后能正常走路、跑步，靠的是肌肉的收缩，肌肉才是我们的“动力来源”。但膝关节稳定性受到影响，关节屈伸、旋转时失去平衡，晃来晃去，一段时间后，受伤的往往是半月板和软骨。这时候会出现膝关节痛、活动范围受限甚至突然间“卡”住动不了的感觉，这时候往往意味着伤得就不轻了，就是做手术修复也比早期受伤时修复要难。

避“坑”指南：

该手术时及时手术，千万不要拖

李劼若介绍，前叉断了是能走能跑的，但如果该做手术而拖着不做，长时间后会出现关节不稳定导致的半月板损伤、骨质增生、软骨磨损等，这些改变有些是不可逆的，有些损伤会大大加大修复成本和时间。所以，建议该手术时及时手术，千万不要拖。

案例3：

做完前叉重建就“躺平”，复诊需再次手术

正在读大三的小王，在两年前因运动外伤致前交叉韧带断裂，受伤后及时手术，术后一两个月恢复理想，便无按照医嘱进行康复锻炼和定期复诊。近两个多月来，小王觉得上下楼梯、跑步起步和转弯时膝盖使不上力，有时还会痛上几天，觉得不太对劲，才到了医院就诊。

李劼若接诊了小王同学，查体发现膝关节不稳很明显，复查了X片和磁共振，发现重建的前叉韧带已经松弛、失效，半月板有撕裂，怪不得小王出现了明显的关节不稳和疼痛现象。

小王接受了前叉韧带翻修术。李劼若反复提醒小王，不能自己感觉没什么不适就不遵嘱进行康复锻炼、不复诊，这样术后就“躺平”可能使很多隐患不能及时发现。

避“坑”指南：

术后一定要在专业指导下科学康复

李劼若介绍，前叉重建术后，需要科学、循序渐进、个性化的康复，这个过程一般耗时为9个月到1年。术后“躺平”，认为不痛、活动不影响就不好好康复的话，萎缩的肌肉难以长起来，即使韧带长得不错，关节功能也可能大打折扣。另一方面，如果康复早了、过量了可能造成韧带的松弛、失效，康复晚了、做得不够，可能使关节黏连、力量恢复差。李劼若表示，在专业人士的指导下的科学康复，是前叉术后非常重要的一环，不是做好手术等着，关节就能恢复好的。而且要遵嘱定期复查，医生能够及早发现可能潜在的一些问题，早发现早处理，让病人有更好的恢复效果。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城）