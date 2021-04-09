踝关节扭伤俗称“崴脚”，是最常见的运动损伤。不少人在崴脚后处理不当，导致恢复缓慢，严重影响工作、生活和运动能力，甚至发展为反复崴脚，继发关节炎。

崴脚之后，很可能会发生韧带断裂，如果每天依旧继续走动，相当于还在牵拉这条韧带。很多患者发现自己骨头没事就继续活动，这样就会错过了韧带生长的最佳时期。

崴脚可能带来的第二个问题就是血管破裂。踝关节的韧带表面有丰富的血管供应，在韧带断裂的同时，这些血管也被撕破了，随后可能会形成瘀斑，甚至形成粘连，影响关节恢复。

崴脚后，第一时间应该如何处理？

即刻按压痛点。崴脚之后，第一时间应按压痛点。首先，要先摸到自己的外脚踝，摸到一个突出的点后往下1厘米，再往前1厘米摸到一个小坑，找到距腓前韧带所在的位置。然后持续按压，大概20分钟之后，再进行其他处理，这样出血会明显减少。

及时固定。发现韧带断裂以后，首先是给受伤部位固定石膏，但是石膏相对来说不太透气，很多患者不能接受，因此还有一种替代品就是护踝。很多人家里都备有一些运动用的护踝，就像是增厚的袜套一样，但这种护踝只有运动保护的作用，在急性韧带损伤的时候，它的固定效果是不够的。出现急性韧带损伤，推荐使用硬护踝。硬护踝包括两种，一种是搭扣的，一种是系带的，这两种都可以起到比较好的固定作用。固定的时间一般是3—4周，因为踝关节的韧带经过3—4周以后才能够基本愈合，之后才能做下一步的康复。

冰敷。血管撕破之后千万不要热敷，而要选择冰敷，这样才能让血管发生收缩，血液的流出进一步减少，起到消肿的作用。要学会制作专用的运动医学冰袋。这种冰袋的好处就是里面放上冰和水之后，形成一个软性的结构，可以让踝关节的各个方向都得到冰敷。在冰敷之前，要在踝关节上方铺上一块毛巾，主要是为了防止冻伤。同时，也要注意冰敷的时间，一般来说是20—30分钟，可以间隔半个小时再冰敷一次，这样的效果会更好。

做了这些处理之后，还需要有相应的包扎和抬高处理。弹力绷带、弹力袜等都能起到加压作用，可以减少出血。另外，还要注意抬高患肢，因为患肢是由外围到心脏进行回血的，如果下肢长期下垂，就会使关节持续处于淤血的状态，不利于康复。

（作者为北医三院运动医学科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 19 版）