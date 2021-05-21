膝关节疼痛病因或在腰椎

膝关节肿胀疼痛，反复发作难以治愈？东城中医医院副主任医师李纯岭认为，背后可能是腰椎疾病在“作祟”。

腰与膝关节看似“八竿子打不着”，实则联系甚密。李纯岭解释道，腰椎处有坐骨神经、股神经一直分布至下肢，途中也会经过膝关节处。

日常生活中，骨性关节炎、髌骨软化症、半月板韧带损伤等疾病引起的膝关节疼痛、伸曲蹲起活动受限现象并不鲜见，而这些膝关节不适多数与腰椎错位有关，其中腰1-3椎体侧弯及椎间盘突出是引起上述疾病发病的主要因素，病因是“骨错缝，筋出槽”。

“腰椎侧弯及突出，压迫腰1—3神经根发出股神经和闭孔神经，支配膝关节内外肌群、韧带、髌韧带，继发膝关节股骨内外髁骨及胫骨内外髁、髌骨内外平衡错位，导致膝关节经筋气血供养不足，使膝关节周围韧带包不住膝关节内正常结构，造成膝关节畸形、髌骨移位，走路膝关节疼痛，行走时突然出现打软无力，好像要摔倒等病症。”李纯岭表示。

对于患者来说，如何去辨别膝关节病痛是否是由腰椎疾病引起？对此，李纯岭表示：“局部治疗3周膝痛无明显好转并反复发作；多见于中老年女性单侧膝关节疼痛，活动受限，久站久行疼痛；经常肿痛反复难以治愈病程数月以上；膝关节腘窝后边有一根线牵拉着疼痛。出现以上症状均需要警惕腰椎错位疾病，及时进行腰椎的检查。”

在临床治疗中，针对膝关节疼痛往往采用贴膏药、口服药、西医局部抽积液甚至是手术治疗。而俗话说“治病要治根”，因此要治好腰椎病引起的膝关节疼痛，首先要消除腰椎病变。李纯岭同时也建议，患有腰椎疾病患者可以适度进行体育锻炼，游泳、倒退走等都是有益康复的运动。（记者 王彬）