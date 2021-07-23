王洪巨：党建引领 打造现代医院管理制度体系

“作为一家老牌的三甲医院，怎样能更好地满足老百姓的就医需要，让老百姓在家门口就能够享受到优质、高水平的医疗服务，是医院一直在思考的问题。”安徽省蚌埠医学院第一附属医院院长王洪巨做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目(点击观看视频)时表示。

王洪巨表示，实现这一目标主要通过三个路径：一是以需求为导向提升医疗服务质量和医疗技术水平，科学调整医疗布局，优化服务流程，提升病人就医体验；二是加强基础建设，加大硬件投入和高端医疗设备的引入，进一步优化区域医疗资源配置；三是加强信息化建设，打造“智慧医院”。

提到国家卫生健康委公布的2019年的全国三级公立医院绩效考核结果，王洪巨说：“从公布的数据看，2019年度，蚌埠医学院第一附属医院获得了'A+'等级，在全国1200家左右的三级公立医院中间，排名第71位，较上一年上升了2位。”

成绩的取得，离不开医院管理者强有力的执行力。王洪巨表示，2020年，该院进一步将各项指标融入到日常的管理工作中间，将部分指标纳入全院的医疗质量考核中，与相关的科室、医务人员绩效和评价挂钩，明确各项工作组责任，以MDT的方式，定期的统计、总结和修订方案，破除部门间的壁垒，协同持续改进。

王洪巨还表示，公立医院要实现高质量发展，最重要的是要健全现代医院管理制度，强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新，要抓住患者和职工两个关键。近年来，蚌埠医学院第一附属医院以高质量发展为目标，围绕着省级医疗中心的建设任务，主要开展了以下几方面工作：一是推进国家疑难病症诊治能力提升工程建设；二是积极推进胸痛中心等五大中心建设；三是加快国家药物临床试验机构的建设；四是承担安徽省紧急救援基地皖北分站的建设。

医联体作为分级诊疗的重要抓手，一直以来被寄予厚望，蚌埠医院第一附属医院在医联体建设方面医院又做了哪些工作？对此，王洪巨表示，早在2015年5月，就成立了蚌埠医院第一附属医院医联体。近年来，医院逐渐加大医联体的合作范围和深度，先后与皖北及周边50多家单位签订了医联体合作协议，全面覆盖皖北地区。

公立医院作为重要的民生工程阵地，是党领导的卫生健康战线的生力军。王洪巨强调，医院坚持把党的建设贯穿于医院改革发展全过程，始终坚持“以病人为中心”的办院宗旨，严格落实全面从严治党的责任，对照标准化，强化基层组织建设，提升党建的凝聚力、向心力和战斗力。