期待三孩配套政策落地“生”效

人口发展是关系中华民族发展的大事情。党的十八大以来，党中央高度重视人口问题。进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求，实施三孩生育政策及配套支持措施意义重大，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源优势，应对世界变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

生育政策也是关乎每个家庭幸福的大事情。三孩政策放开后，公众一面满心期待，一面又有不少迟疑，因为生孩子只是第一步，接下来的养育、教育等等，需要更多的时间、耗费更大的精力、投入更高的成本。很多有意向生育三个子女的父母，在观望中等待进一步的细化政策。这是一种希望，更是一种信任。

实施三孩生育政策及配套支持措施，再次体现以人民为中心的指导思想，决定全文一公布，立刻引发热议。条条都是回应公众关切的政策干货，句句都是打消公众疑虑的利好消息，可谓诚意满满，善意十足。

取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩，避免了不必要的捆绑。发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿，让托育更为规范的同时，能让父母照顾好每个孩子。严格落实产假、哺乳假等制度，支持有条件的地方开展父母育儿假试点，健全假期用工成本分担机制，让产假不再成为单位为难人的砝码，也让父母不再担心没有收入甚至丢掉工作。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，有效解决择校热难题，正在向着让每一个孩子都享受到相对公平的教育迈进。

2035年前后，中国将进入重度老龄化阶段，不可避免地会对经济运行全领域、社会建设各环节、社会文化多方面产生深远影响。中国自古提倡家国一体，国与家的辩证关系，每个中国人都拎得清。实施三孩生育政策及配套支持措施，无疑将释放生育潜能，减缓人口老龄化进程，促进代际和谐，增强社会整体活力。大利于国、小利于家，一切配套措施，都必须踏踏实实落地，让更多的父母愿意生、敢生。