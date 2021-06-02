“三孩政策”离不开配套支持措施

5月31日，中共中央政治局召开会议，决定“实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施”。此话题迅速引起社会广泛关注。

之所以要研究和实施“三孩政策”，可以在前不久发布的第七次全国人口普查数据中找到一定依据：人口总量接近峰值，出生人口和生育率偏低，人口老龄化速度加快，家庭小型化趋势明显。

根据有关部门近日回应，我国群众生育意愿降低的前三个原因分别是经济负担重、婴幼儿无人照料和女性难以平衡家庭与工作的关系。这分别对应着生育三大成本，即住房、教育、医疗等经济成本，时间、精力等非经济成本，以及因为生育丧失就业晋升机会等机会成本等。放开三孩生育政策之后，人们更加期待相关配套支持措施。

因此，各级党委和政府要认真贯彻落实中央要求，加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施好三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，减少家庭生育的后顾之忧。

一是加大教育与医疗投入，保持房地产市场平稳健康发展，降低生育的经济成本。加大学前教育投入，增加公立幼儿园供给，促进校外培训机构健康规范发展，更好发挥学校在教育中的主阵地作用。推进医药卫生体制改革，切实降低医疗费用。坚持“房住不炒”定位，构建房地产市场健康发展长效机制。实行差异化的个税抵扣及经济补贴政策，覆盖从怀孕保健到18岁或学历教育结束。

二是加强托育服务供给，进一步提升0岁至3岁孩子的入托率，减轻生育的时间精力负担。鼓励用人单位和社会力量兴办婴幼儿托育服务机构，形成全日托、半日托、计时托和临时托等多种形式的托幼服务供给，减轻隔代照料的（外）祖父母的压力。

三是更好保障女性就业权益，在国家、企业、家庭之间合理有效地分担生育成本，减少生育的机会成本。一方面，推进家庭和工作的平衡，实际保障女性就业权利，探索实施男性陪产假、夫妻共同育儿假等措施；另一方面，应构建合理分担机制，国家实行一定的补贴和税收减免政策，降低企业承担的生育成本。