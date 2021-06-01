着眼长期均衡“生好小、养好老”

5月31日，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，强调进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。从单独二孩，到全面二孩，再到三孩生育政策出台，我国人口生育政策的每一次调整优化，都是科学把握人口发展规律、促进人口长期均衡发展的重大考量。

人口问题事关国计民生、事关长远发展。对开启新征程的中国来说，以全面视角把握人口趋势性变化，以辩证思维看待人口趋势性变化对经济社会发展的影响，加强人口形势科学研判与分析，有针对性地制定人口战略与政策，重要、必要、紧要。

一方面，要推动生育政策与相关经济社会政策配套衔接，最大程度释放出优化生育政策的积极意义。无论是修正不合时宜的政策条款，增强公共政策、文化舆论、社会环境对生育更广泛的包容性，还是将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，建立起更全面的家庭支持体系，抑或是继续做好优生优育，增强人口素质……措施越有力，政策就越见效。

另一方面，要学会与老龄化趋势“共舞”，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合。要改变以往仅仅从人口政策、养老体系等方面应对的局面，充分考虑其与经济增长、储蓄与消费、宏观经济平衡等一系列指标的相互关联性，以系统性战略积极应对人口老龄化问题。

优化生育政策，既是宏观层面的经济社会发展问题，也关系到个体层面的人的全面发展。唯有以发展为解决人口结构性问题提供有力支撑、以政策举措不断完善为发展注入新动能，我们才能实现人口和经济社会持续协调健康发展。