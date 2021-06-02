配套支持有力度 三孩政策方见效

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。三孩生育政策来了，瞬间成为全社会的热门话题。

我国老龄化趋势愈发明显，应对老龄化确实刻不容缓。前不久发布的第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口为2.64亿，占比为18.7%，其中65岁以上老年人口1.91亿，占比13.50%，高于全球平均水平的9.3%，距离深度老龄化（14%）的指标仅一步之遥。社会人口结构一旦严重失衡，不仅影响到老年人的切身利益，更会影响到整个国家和社会的长期健康发展。

从2013年开始实施单独两孩政策，到2015年实施全面两孩政策，根据我国人口发展变化形势，党中央先后做出一系列重大决策部署。当前0-14岁人口为25338万人，占比17.95，比2010年上升1.35个百分点，生育政策调整取得积极成效。但必须看到的是，由于我国人口总量庞大，更有效应对人口老龄化程度加深的问题，还要进一步加强顶层设计，并细化到每一个政策中，逐步释放政策活力。

导致近些年生育率在低水平徘徊的重要原因，是不少年轻人生育意愿不高，觉得养育孩子的压力太大、成本太高。不少年轻父母抱怨“生不起”，是因为从结婚到生育，从养育到教育，再到住房和医疗等等，对普通家庭而言负担较重。尤其教育占家庭支出比重高企不下，成为影响生育意愿的重要因素。

挡在生育意愿之前的障碍要清，影响人们生育的痛点要除。这次会议关于三孩政策的一大亮点，就是既高瞻远瞩，又切中实际。比如，会议提出要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。此外，要求完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。有张力的政策需要有力度的支持，这些配套支持措施，对落实三娃政策必不可少。

相信随着顶层设计稳步下沉，特别是与促进生育政策配套衔接的相关经济社会政策的调整，会让公众更加切实地感受到三孩政策的诚意，减轻思想负担，减轻生活压力，更多年轻父母敢生、愿生，既为国家改善人口结构作贡献，也为小家庭增添幸福。